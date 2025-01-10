Весам — достижение цели, Львам — трудности: гороскоп Таро на 11 января 2025 года

Будьте внимательны к происходящему в этот день

В субботу, 11 января, некоторые столкнутся с внутренними переменами, другие найдут новые пути решения старых проблем, а третьи окажутся на пороге значительных событий. Это день, который потребует внимательного подхода к происходящему, поиска баланса между эмоциями и логикой.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 11 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Телец — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас суббота. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Близнецы — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Рак — перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Лев — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Дева — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Весы — Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Скорпион — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Стрелец — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Козерог — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Водолей — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта указывает на козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Рыбы — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.