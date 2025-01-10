Терезам – досягнення мети, Левам – труднощі: гороскоп Таро на 11 січня 2025 року

Будьте уважні до того, що відбувається в цей день

У суботу, 11 січня, дехто зіткнеться з внутрішніми змінами, інші знайдуть нові шляхи вирішення старих проблем, а треті опиняться на порозі значних подій. Це день, який вимагатиме уважного підходу до того, що відбувається, пошуку балансу між емоціями та логікою.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 11 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Телець — Королева пентаклів

Упевненість і практичність, — ось під яким гаслом пройде для Вас субота. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для свого добробуту та щастя своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Рак — перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете правильний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Лев — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Діва — перевернутий Ієрофант

Можливо для Вас настав час змін. При чому Вам захочеться кинути виклик традиційним правилам та спробувати щось нове, експериментальне, ексцентричне. Не чіпляйтеся за старе, навчіться прислухатися до себе.

Терези — Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Скорпіон — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Стрілець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначено для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Козоріг — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Водолій — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Риби — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібен тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібний перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.