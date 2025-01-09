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Самовлюбленные и напыщенные. Какие украинские фамилии давали нарциссам, проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Какие фамилии давали тщеславным украинцам Новость обновлена 09 января 2025, 17:09
Какие фамилии давали тщеславным украинцам. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Некоторые из них распространены и сегодня

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые указывают на особенности характера или финансового положения. К примеру, есть родовые имена, которые в древности давали тщеславным и самоуверенным людям.

Как отмечало общество "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова из города Прилуки, таких фамилий в Украине не много. Однако есть и те, которые очень распространены даже на территории современной Украины.

Какие фамилии давали тщеславным и самоуверенным людям:

  • Божко — так называли в древности людей, которые были слишком самовлюблёнными и чрезмерно уверенными в себе. Сейчас эту фамилию носят более 9 тысяч украинцев.
  • Дундук — так в старину называли индюка или индийского петуха. Этим родовым именем могли нарекать тщеславных и самовлюбленных людей. Сейчас в Украине фамилию Дундук имеют 433 человека.
  • Коровай — это свадебный хлеб, который в древности был венцом стола и привлекал своей красотой внимание всех гостей. Поэтому людей, которые испытывали большое чувство собственного достоинства именно так и называли. В настоящее время эту фамилию носят 742 украинца.
  • Індик — это родовое имя ассоциировали с индюком, и давали его надутым и самоуверенным людям. В настоящее время его носят 487 украинцев.
  • Кокошко — образовалось от слова "кокошь", что раньше означало петух. Это родовое имя могло даваться напыщенным и надменным людям. В общей сложности сегодня фамилию Кокошко имеют 632 носителя.

Напомним, в Украине немало фамилий, которые появились еще до крещения Руси, и некоторые из них создавались в честь языческих богов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских родовых именах, которые в древности давали настоящим красавцам.

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