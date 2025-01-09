Самовлюбленные и напыщенные. Какие украинские фамилии давали нарциссам, проверьте свою

Некоторые из них распространены и сегодня

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые указывают на особенности характера или финансового положения. К примеру, есть родовые имена, которые в древности давали тщеславным и самоуверенным людям.

Как отмечало общество "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова из города Прилуки, таких фамилий в Украине не много. Однако есть и те, которые очень распространены даже на территории современной Украины.

Какие фамилии давали тщеславным и самоуверенным людям:

Божко — так называли в древности людей, которые были слишком самовлюблёнными и чрезмерно уверенными в себе. Сейчас эту фамилию носят более 9 тысяч украинцев.

— так называли в древности людей, которые были слишком самовлюблёнными и чрезмерно уверенными в себе. Сейчас эту фамилию носят более 9 тысяч украинцев. Дундук — так в старину называли индюка или индийского петуха. Этим родовым именем могли нарекать тщеславных и самовлюбленных людей. Сейчас в Украине фамилию Дундук имеют 433 человека.

— так в старину называли индюка или индийского петуха. Этим родовым именем могли нарекать тщеславных и самовлюбленных людей. Сейчас в Украине фамилию Дундук имеют 433 человека. Коровай — это свадебный хлеб, который в древности был венцом стола и привлекал своей красотой внимание всех гостей. Поэтому людей, которые испытывали большое чувство собственного достоинства именно так и называли. В настоящее время эту фамилию носят 742 украинца.

— это свадебный хлеб, который в древности был венцом стола и привлекал своей красотой внимание всех гостей. Поэтому людей, которые испытывали большое чувство собственного достоинства именно так и называли. В настоящее время эту фамилию носят 742 украинца. Індик — это родовое имя ассоциировали с индюком, и давали его надутым и самоуверенным людям. В настоящее время его носят 487 украинцев.

— это родовое имя ассоциировали с индюком, и давали его надутым и самоуверенным людям. В настоящее время его носят 487 украинцев. Кокошко — образовалось от слова "кокошь", что раньше означало петух. Это родовое имя могло даваться напыщенным и надменным людям. В общей сложности сегодня фамилию Кокошко имеют 632 носителя.

Напомним, в Украине немало фамилий, которые появились еще до крещения Руси, и некоторые из них создавались в честь языческих богов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских родовых именах, которые в древности давали настоящим красавцам.