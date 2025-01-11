Красивые поздравления с днем рождения девочке: пожелания своими словами и в стихах на украинском

Ваши теплые слова и искренние пожелания станут тем подарком, который останется в сердце именинницы навсегда

День рождения – это волшебный праздник, который каждый ребенок ждет с особым нетерпением. Особенно важно сделать этот день ярким для девочки независимо от того, сколько ей исполняется: 6, 9 или 14 лет. Искренние слова, полные тепла и внимания, способны подарить имениннице незабываемые эмоции, которые останутся в ее памяти на всю жизнь.

Выбирая пожелание для девочки, учитывайте ее возраст, увлечения и мечты. Девочке 9 лет важны теплые слова, вдохновляющие ее мечтать и верить в чудеса, тогда как для девочки-подростка хорошо подойдут пожелания, подчеркивающие ее красоту, силу и таланты. Не жалейте искренних слов и побольше улыбок, ведь именно они делают праздник настоящим!

"Телеграф" предлагает вам подборку поздравлений на украинском, которые станут ярким дополнением к подарку и подарят имениннице незабываемые эмоции.

Поздравления для девочки в прозе

🎉 Дорога наша імениннице, вітаємо тебе з Днем народження! Нехай у твої 6 років кожен день буде сповнений веселощів, казок та чарівних пригод! 🌈💫

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З Днем народження, принцесо! Тобі сьогодні 8 років, а це чудовий вік, коли мрії перетворюються на реальність. Бажаємо безліч посмішок, друзів та подарунків! 🎁👑

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🌟 Вітаємо тебе з 9-річчям, наша мила красуне! Нехай цей рік подарує тобі багато радості, відкриттів і щасливих моментів. 🎀🎈

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З Днем народження, тобі виповнилось 11 років! Нехай твої мрії збуваються, а кожен день буде сповнений сміху, тепла і радості! 💕🌷

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🎂 З Днем народження, юна зірочко! В твої 12 років бажаємо блищати, підкорювати нові вершини та знаходити справжніх друзів. 🌟📚

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Дорога імениннице, вітаємо з 7-річчям! Нехай кожен твій ранок починається з посмішки, а день приносить приємні сюрпризи! 🍭🎠

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З Днем народження, дівчинко-підлітку! 🌸 Бажаємо тобі у цей важливий період життя знайти себе, розкрити таланти і завжди залишатися собою. 💖

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Вітаємо з 14-річчям, юна красуне! Нехай це чудове свято буде сповнене теплих слів, приємних подарунків і незабутніх емоцій! 🌺✨

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З Днем народження, тобі виповнюється 9 років! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для казок, сміху і щасливих пригод. 🧚‍♀️🎉

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Ти вже велика, сьогодні тобі 13 років! 🎂 Нехай цей рік буде сповнений цікавих подій, нових друзів та радісних митей. 🌈

Поздравления девочке в стихах

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🎉 Із днем народження вітаю!

Гарненькій дівчинці бажаю:

Здоров’я, сміху та чудес,

А також щастя до небес!🌟

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З днем народження! 🌸

Із усмішкою прокидайся,

До сонця личком повертайся,

Хай промені тебе голублять,

А рідні пестують та люблять

***

З днем народження тебе вітаєм,

Море щастя щиро бажаєм.

Вісім років тобі, ти вже доросла,

Життя хай буде радісним та класним! 🎀

***

Одинадцять вже за плечима,

Ти яскрава, сильна, незламна,

Хай світить твоя зірка завжди,

Мрії здійснюються назавжди! 🌟

***

🎁 Чотирнадцять років, і ти мов королева,

Життя перед тобою – чиста акварель.

Будь щасливою, мила, в кожній хвилині,

Нехай посмішки сяють в твоїй долині! 🌷

***

🌟Красунечко, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам.

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

🌸 Бажаю ясних і чудових днів,

Щоб радості вогник у серці горів.

Вірних друзів й веселих пригод,

Море щастя тобі й насолод.

Хай дитинство буде цікавим,

Дивовижним, солодким й яскравим 💕

***

🎂 Хай доля тобі подарує казку

Чарівну, добру і прекрасну.

Бажаю в це чудове свято

Посмішок, квітів й сюрпризів багато.

Нехай радість до тебе тече рікою,

Обходить лихо тебе стороною.