Гарні привітання з днем народження дівчинці: побажання своїми словами та у віршах українською

Ваші теплі слова та щирі побажання стануть тим подарунком, який залишиться в серці іменинниці назавжди

День народження — це чарівне свято, яке кожна дитина чекає з особливим нетерпінням. Особливо важливо зробити цей день яскравим для дівчинки, незалежно від того, скільки їй виповнюється: 6, 9 чи 14 років. Щирі слова, сповнені тепла та уваги, здатні подарувати іменинниці незабутні емоції, що залишаться в її пам’яті на все життя.

Вибираючи привітання для дівчинки, враховуйте її вік, захоплення та мрії. Дівчинці 9 років важливі теплі слова, які надихнуть її мріяти й вірити в чудеса, тоді як для дівчинки-підлітка гарно підійдуть побажання, які підкреслюють її красу, силу та таланти. Не шкодуйте щирих слів та побільше усмішок, адже саме вони роблять свято справжнім!

"Телеграф" пропонує вам добірку привітань, які стануть яскравим доповненням до подарунка та подарують іменинниці незабутні емоції.

Привітання для дівчинки в прозі

🎉 Дорога наша імениннице, вітаємо тебе з Днем народження! Нехай у твої 6 років кожен день буде сповнений веселощів, казок та чарівних пригод! 🌈💫

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З Днем народження, принцесо! Тобі сьогодні 8 років, а це чудовий вік, коли мрії перетворюються на реальність. Бажаємо безліч посмішок, друзів та подарунків! 🎁👑

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🌟 Вітаємо тебе з 9-річчям, наша мила красуне! Нехай цей рік подарує тобі багато радості, відкриттів і щасливих моментів. 🎀🎈

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З Днем народження, тобі виповнилось 11 років! Нехай твої мрії збуваються, а кожен день буде сповнений сміху, тепла і радості! 💕🌷

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🎂 З Днем народження, юна зірочко! В твої 12 років бажаємо блищати, підкорювати нові вершини та знаходити справжніх друзів. 🌟📚

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Дорога імениннице, вітаємо з 7-річчям! Нехай кожен твій ранок починається з посмішки, а день приносить приємні сюрпризи! 🍭🎠

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З Днем народження, дівчинко-підлітку! 🌸 Бажаємо тобі у цей важливий період життя знайти себе, розкрити таланти і завжди залишатися собою. 💖

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Вітаємо з 14-річчям, юна красуне! Нехай це чудове свято буде сповнене теплих слів, приємних подарунків і незабутніх емоцій! 🌺✨

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З Днем народження, тобі виповнюється 9 років! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для казок, сміху і щасливих пригод. 🧚‍♀️🎉

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Ти вже велика, сьогодні тобі 13 років! 🎂 Нехай цей рік буде сповнений цікавих подій, нових друзів та радісних митей. 🌈

Привітання дівчинці віршами

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🎉 Із днем народження вітаю!

Гарненькій дівчинці бажаю:

Здоров’я, сміху та чудес,

А також щастя до небес!🌟

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З днем народження! 🌸

Із усмішкою прокидайся,

До сонця личком повертайся,

Хай промені тебе голублять,

А рідні пестують та люблять

***

З днем народження тебе вітаєм,

Море щастя щиро бажаєм.

Вісім років тобі, ти вже доросла,

Життя хай буде радісним та класним! 🎀

***

Одинадцять вже за плечима,

Ти яскрава, сильна, незламна,

Хай світить твоя зірка завжди,

Мрії здійснюються назавжди! 🌟

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🎁 Чотирнадцять років, і ти мов королева,

Життя перед тобою – чиста акварель.

Будь щасливою, мила, в кожній хвилині,

Нехай посмішки сяють в твоїй долині! 🌷

***

🌟Красунечко, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам.

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

🌸 Бажаю ясних і чудових днів,

Щоб радості вогник у серці горів.

Вірних друзів й веселих пригод,

Море щастя тобі й насолод.

Хай дитинство буде цікавим,

Дивовижним, солодким й яскравим 💕

***

🎂 Хай доля тобі подарує казку

Чарівну, добру і прекрасну.

Бажаю в це чудове свято

Посмішок, квітів й сюрпризів багато.

Нехай радість до тебе тече рікою,

Обходить лихо тебе стороною.