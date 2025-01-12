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Гораздо проще, чем пицца, а по вкусу не отличить: рецепт аппетитных "улиток" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитный перекус со вкусом пиццы
Аппетитный перекус со вкусом пиццы

Прекрасные "улитки" из теста с начинкой

Простые и аппетитные блюда выручают, когда нужно быстро и вкусно поесть. Мы рассказывали, как приготовить сытную намазку из фасоли. Теперь делимся рецептом вкусных "улиток" из теста.

Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Это ароматные и очень вкусные, довольно легко готовящиеся мини-пиццы. А еще их очень легко брать с собой на перекус. И начинку можно положить любую.

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г
  • Дрожжи сухие – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л
  • Сахар – 2 ст.л
  • Теплая вода — 150 мл
  • Теплое молоко — 100 мл
  • Масло — 50 мл
  • Яйцо — 1 шт

Для начинки:

  • Кетчуп
  • Горошек
  • Помидор
  • Колбаса
  • Сыр твердый

Способ приготовления:

  1. Для теста смешиваем вместе муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду и молоко, тщательно замешиваем тесто.
  2. Добавляем масло, вымешиваем тесто и оставляем его под пленкой или полотенцем. Через час в теплом месте оно должно подняться.
  3. Тем временем готовим начинку. Размельчаем и смешиваем помидор, колбасу и сыр. Добавляем горошек.
  4. Делим тесто на две части. Раскатываем каждую часть в пласт, смазываем кетчупом. Сверху выкладываем равномерно по половине начинки, скручиваем рулет, скрепляем края и нарезаем нитью или острым ножом на куски.
  5. Слегка прижимаем каждый кусок, выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем желтком. Выпекаем "улитки" в предварительно разогретой до 180° духовке 25-30 минут.

Это очень вкусно, и сил многое тратить не надо. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Тесто #Улитки