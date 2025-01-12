Гораздо проще, чем пицца, а по вкусу не отличить: рецепт аппетитных "улиток" (видео)

Прекрасные "улитки" из теста с начинкой

Простые и аппетитные блюда выручают, когда нужно быстро и вкусно поесть. Мы рассказывали, как приготовить сытную намазку из фасоли. Теперь делимся рецептом вкусных "улиток" из теста.

Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Это ароматные и очень вкусные, довольно легко готовящиеся мини-пиццы. А еще их очень легко брать с собой на перекус. И начинку можно положить любую.

Ингредиенты:

Мука — 500 г

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л

Сахар – 2 ст.л

Теплая вода — 150 мл

Теплое молоко — 100 мл

Масло — 50 мл

Яйцо — 1 шт

Для начинки:

Кетчуп

Горошек

Помидор

Колбаса

Сыр твердый

Способ приготовления:

Для теста смешиваем вместе муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду и молоко, тщательно замешиваем тесто. Добавляем масло, вымешиваем тесто и оставляем его под пленкой или полотенцем. Через час в теплом месте оно должно подняться. Тем временем готовим начинку. Размельчаем и смешиваем помидор, колбасу и сыр. Добавляем горошек. Делим тесто на две части. Раскатываем каждую часть в пласт, смазываем кетчупом. Сверху выкладываем равномерно по половине начинки, скручиваем рулет, скрепляем края и нарезаем нитью или острым ножом на куски. Слегка прижимаем каждый кусок, выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем желтком. Выпекаем "улитки" в предварительно разогретой до 180° духовке 25-30 минут.

Это очень вкусно, и сил многое тратить не надо. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат.