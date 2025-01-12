Гораздо проще, чем пицца, а по вкусу не отличить: рецепт аппетитных "улиток" (видео)
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Прекрасные "улитки" из теста с начинкой
Простые и аппетитные блюда выручают, когда нужно быстро и вкусно поесть. Мы рассказывали, как приготовить сытную намазку из фасоли. Теперь делимся рецептом вкусных "улиток" из теста.
Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Это ароматные и очень вкусные, довольно легко готовящиеся мини-пиццы. А еще их очень легко брать с собой на перекус. И начинку можно положить любую.
Ингредиенты:
- Мука — 500 г
- Дрожжи сухие – 2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л
- Сахар – 2 ст.л
- Теплая вода — 150 мл
- Теплое молоко — 100 мл
- Масло — 50 мл
- Яйцо — 1 шт
Для начинки:
- Кетчуп
- Горошек
- Помидор
- Колбаса
- Сыр твердый
Способ приготовления:
- Для теста смешиваем вместе муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду и молоко, тщательно замешиваем тесто.
- Добавляем масло, вымешиваем тесто и оставляем его под пленкой или полотенцем. Через час в теплом месте оно должно подняться.
- Тем временем готовим начинку. Размельчаем и смешиваем помидор, колбасу и сыр. Добавляем горошек.
- Делим тесто на две части. Раскатываем каждую часть в пласт, смазываем кетчупом. Сверху выкладываем равномерно по половине начинки, скручиваем рулет, скрепляем края и нарезаем нитью или острым ножом на куски.
- Слегка прижимаем каждый кусок, выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем желтком. Выпекаем "улитки" в предварительно разогретой до 180° духовке 25-30 минут.
Это очень вкусно, и сил многое тратить не надо. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат.