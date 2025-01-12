Набагато простіше, ніж піца, а на смак не відрізнити: рецепт апетитних "равликів" (відео)
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Чудові "равлики" з тіста з начинкою
Прості та апетитні страви виручають, коли треба швидко і смачно поїсти. Ми розповідали, як приготувати ситну намазку з квасолі. Тепер ділимось рецептом смачних "равликів" з тіста.
Рецептом поділились у кулінарному блозі valeriia.cooking. Це ароматні і дуже смачні міні-піци, що доволі легко готуються. А ще їх дуже легко брати з собою на перекус. І начинку можна покласти будь-яку.
Інгредієнти:
- Борошно — 500 г
- Дріжджі сухі — 2 ч.л
- Сіль — 1 ч.л
- Цукор — 2 ст.л
- Тепла вода — 150 мл
- Тепле молоко — 100 мл
- Олія — 50 мл
- Яйце — 1 шт
Для начинки:
- Кетчуп
- Горошок
- Помідор
- Ковбаса
- Сир твердий
Спосіб приготування:
- Для тіста змішуємо разом борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаємо воду та молоко, ретельно замішуємо тісто.
- Додаємо олію, вимішуємо тісто і залишаємо його під плівкою або рушничком. За годину в теплому місці воно повинне піднятися.
- Тим часом готуємо начинку. Подрібнюємо та змішуємо помідор, ковбасу та сир. Додаємо горошок.
- Ділимо тісто на дві частини. Розкочуємо кожну частину у пласт, змащуємо кетчупом. Зверху викладаємо рівномірно по половині начинки, скручуємо рулет, зкріплюємо краї і нарізаємо ниткою або гострим ножем на шматки.
- Злегка притискаємо кожен шматок, викладаємо на деко застелене пергаментом, змащуємо жовтком. Випікаємо "равлики" у заздалегідь розігрітій до 180° духовці 25-30 хвилин.
Це дуже смачно, і сил багато тратити не треба. Також ми розповідали, як смачно приготувати крабовий салат.