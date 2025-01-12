Набагато простіше, ніж піца, а на смак не відрізнити: рецепт апетитних "равликів" (відео)

Чудові "равлики" з тіста з начинкою

Прості та апетитні страви виручають, коли треба швидко і смачно поїсти. Ми розповідали, як приготувати ситну намазку з квасолі. Тепер ділимось рецептом смачних "равликів" з тіста.

Рецептом поділились у кулінарному блозі valeriia.cooking. Це ароматні і дуже смачні міні-піци, що доволі легко готуються. А ще їх дуже легко брати з собою на перекус. І начинку можна покласти будь-яку.

Інгредієнти:

Борошно — 500 г

Дріжджі сухі — 2 ч.л

Сіль — 1 ч.л

Цукор — 2 ст.л

Тепла вода — 150 мл

Тепле молоко — 100 мл

Олія — 50 мл

Яйце — 1 шт

Для начинки:

Кетчуп

Горошок

Помідор

Ковбаса

Сир твердий

Спосіб приготування:

Для тіста змішуємо разом борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаємо воду та молоко, ретельно замішуємо тісто. Додаємо олію, вимішуємо тісто і залишаємо його під плівкою або рушничком. За годину в теплому місці воно повинне піднятися. Тим часом готуємо начинку. Подрібнюємо та змішуємо помідор, ковбасу та сир. Додаємо горошок. Ділимо тісто на дві частини. Розкочуємо кожну частину у пласт, змащуємо кетчупом. Зверху викладаємо рівномірно по половині начинки, скручуємо рулет, зкріплюємо краї і нарізаємо ниткою або гострим ножем на шматки. Злегка притискаємо кожен шматок, викладаємо на деко застелене пергаментом, змащуємо жовтком. Випікаємо "равлики" у заздалегідь розігрітій до 180° духовці 25-30 хвилин.

Це дуже смачно, і сил багато тратити не треба. Також ми розповідали, як смачно приготувати крабовий салат.