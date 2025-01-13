Старий Новий рік 2025: що категорично не можна робити у це свято

Ці речі сьогодні можуть позбавити вас щастя та фінансового добробуту

Старий Новий рік, також відомий як Новий рік за "старим стилем", відзначається в Україні в ніч із 13 на 14 січня. Оскільки це свято стосується державного календаря, а не церковного, дата Старого Нового року залишилася незмінною. А ось свята Маланки та Василя тепер перейшли на 31 грудня та 1 січня відповідно.

Старий Новий рік 2025 — унікальне свято, яке існує лише у країнах пострадянського простору та є проявом особливого ставлення до Нового року. Цього дня українці традиційно влаштовували щедрі частування, на яких обов’язково були присутні кутя, випічка та інші смачні страви.

З кожним роком кількість людей, які зустрічають Новий рік по-старому, меншає. Традиції свята зберігаються переважно у пострадянських країнах. Втім, рішення про те, чи святкувати Старий Новий рік, залишається за вами.

Цього дня заведено загадувати бажання, бажати близьким щастя та прощати минулі образи. Вважалося, що саме 14 січня розпочинається формування майбутнього на весь рік, тому важливо провести його в атмосфері добра та позитивної енергії.

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Що не можна робити у Старий Новий рік 2025

Рахувати монети. Це може накликати бідність.

Позичати гроші. Це також може залучити фінансові проблеми.

Вимовляти слово "тринадцять". Раніше вірили, що це може залучити лихо на сім’ю.

Сваритися та вимовляти лайки. Можна залучити конфлікти на цілий рік.

Прибирати цього дня. Так можна "прибрати" добробут із дому.

Нагадаємо, що цього року в Україні зустрічають багато цікавих та важливих подій. "Телеграф" публікував календар свят та вихідних на 2025 рік.