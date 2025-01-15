Скорпионам — процветание, Весам — внезапные неудачи: гороскоп Таро на 16 января 2025 года

В четверг не стоит гнаться за быстрыми результатами

В этот день удача и трудности будут чередоваться, требуя гибкости, мудрости и терпения. Многие знаки столкнутся с необходимостью пересмотра своих целей, приоритетов и способов взаимодействия с окружающими. Важно обращать внимание на внутренний голос, слушать советы окружающих и избегать поспешных решений.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 16 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Телец — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Карта рекомендует прислушиваться к советам в этот день. Они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Близнецы — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Рак — перевернутая Королева мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. Это может быть направлено как против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Лев — Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Дева — Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Весы — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Скорпион — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Стрелец — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Козерог — перевернутый Паж пентаклей

У Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не поддаваться, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Водолей — Семерка пентаклей

Второе название этой карты "Настойчивость" и она говорит, что Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Рыбы — перевернутое Правосудие

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.