Скорпіонам – процвітання, Терезам – раптові невдачі: гороскоп Таро на 16 січня 2025 року

У четвер не варто гнатися за швидкими результатами

Цього дня удача та труднощі чергуватимуться, вимагаючи гнучкості, мудрості та терпіння. Багато знаків зіткнуться з необхідністю перегляду своїх цілей, пріоритетів та способів взаємодії з оточуючими. Важливо звертати увагу на внутрішній голос, слухати поради оточуючих та уникати поспішних рішень.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 16 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Телець — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто задаватись або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Карта рекомендує прислухатися до порад цього дня. Вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що Вас хвилює.

Близнюки — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що ви залишите позаду старі проблеми та знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Рак — перевернута Королева мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Це може бути спрямоване проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.

Лев — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров'ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася

Діва — Королева кубків

Це чуттєва, вразлива та емоційна королева, що цінує спокій, домашній затишок і своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти – присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та позаймайтеся творчістю.

Терези — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Скорпіон — Мир

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що Ви зможете наблизитись до матеріального та сімейного щастя. Також це буде добрий день для поїздок.

Стрілець — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із затяжної неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Козоріг — перевернутий Паж пентаклів

У Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Постарайтеся не піддаватися, бо ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Водолій — Сімка пентаклів

Друга назва цієї карти "Наполегливість" і вона каже, що Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно що щось інше. Порада картки: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Риби — перевернуте Правосуддя

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.