Ваши предки были настоящими красавцами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

Такие фамилии часто встречаются и сегодня

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Некоторые из них указывают на особые умственные способности, а некоторые – на хорошую внешность.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, если человек был очень красивым, его внешностью все любовались, то он получал фамилию Малеваный. Она означала – "хлопець, як мальований".

Люди с привлекательной внешностью получали следующие фамилии:

Гожий;

Принадный;

Форемный;

Хороший;

Хорошун;

Хорошко;

Чистик.

Редько добавляет, что те, чье лицо было настолько красивым, что казалось нарисованным талантливым художником, давали фамилии Мыстецкий (от украинского слова "мистецтво") или Красуня. В наше время, согласно карте распространения фамилий сайта "Рідні" в Украине живет только один носитель фамилии Красуня, а вот Мыстецких — 12. Людей с фамилией Гожий в Украине проживает 233.

Заметим, что украинцам также давали фамилии, опираясь на особенности их внешности. К примеру, Высока, Нызька, Струнка, Довгопола и т.д. Некоторым предкам имена рода давали ввиду цвета волос: Руда, Билык и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые в древности давали хитрым людям.