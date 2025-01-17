Как роскошно приготовить курочку: хрустящие стрипсы, как из популярного ресторана (видео)
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Рецепт особенно вкусной курочки
С куриным мясом можно приготовить сотни разнообразных блюд. Мы делились рецептом аппетитной и яркой запеканки. Теперь расскажем, как приготовить судороги стрипсы.
Это кусочки курицы, обжаренные во фритюре в особо хрустящей панировке. Курица по вкусу получается такая же, как у КФС. Рецептом поделились в кулинарном блоге kathycoooks.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- масло для фритюра
Для кляра:
- мука — 200 г
- яйца – 2 шт.
- вода — 180 мл
- соль
- сушеный чеснок
- копченая паприка
- смесь перца
Для панировки:
- мука
- соль
Способ приготовления:
- Готовим кляр. Для этого соединяем и тщательно перемешиваем воду, яйца и муку. Добавляем специи и снова перемешиваем.
- Филе нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в кляр. Оставляем его в кляре минимум на 1 час.
- Для господства совмещаем муку и специи. Обваливаем в этой панировке курицу в кляре.
- Тем временем хорошо разогреваем растительное масло в кастрюльке или глубокой сковороде. Отправляем жарившиеся во фритюр кусочки до золотистого цвета. Не кладем много курицы сразу — по два-три кусочка, чтобы масло не охладилось.
- Выкладываем на бумажные полотенца – они уберут остатки масла. Подаем стрипсы с любимым соусом.
Кусочки получаются хрустящие снаружи и сочные внутри. Также мы рассказывали, как приготовить ароматные сырные крекеры.