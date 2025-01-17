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Как роскошно приготовить курочку: хрустящие стрипсы, как из популярного ресторана (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как вкусно приготовить курицу
Как вкусно приготовить курицу. Фото myastoriya.com.ua

Рецепт особенно вкусной курочки

С куриным мясом можно приготовить сотни разнообразных блюд. Мы делились рецептом аппетитной и яркой запеканки. Теперь расскажем, как приготовить судороги стрипсы.

Это кусочки курицы, обжаренные во фритюре в особо хрустящей панировке. Курица по вкусу получается такая же, как у КФС. Рецептом поделились в кулинарном блоге kathycoooks.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • масло для фритюра

Для кляра:

  • мука — 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • вода — 180 мл
  • соль
  • сушеный чеснок
  • копченая паприка
  • смесь перца

Для панировки:

  • мука
  • соль

Способ приготовления:

  1. Готовим кляр. Для этого соединяем и тщательно перемешиваем воду, яйца и муку. Добавляем специи и снова перемешиваем.
  2. Филе нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в кляр. Оставляем его в кляре минимум на 1 час.
  3. Для господства совмещаем муку и специи. Обваливаем в этой панировке курицу в кляре.
  4. Тем временем хорошо разогреваем растительное масло в кастрюльке или глубокой сковороде. Отправляем жарившиеся во фритюр кусочки до золотистого цвета. Не кладем много курицы сразу — по два-три кусочка, чтобы масло не охладилось.
  5. Выкладываем на бумажные полотенца – они уберут остатки масла. Подаем стрипсы с любимым соусом.

Кусочки получаются хрустящие снаружи и сочные внутри. Также мы рассказывали, как приготовить ароматные сырные крекеры.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Панировка