Как роскошно приготовить курочку: хрустящие стрипсы, как из популярного ресторана (видео)

Рецепт особенно вкусной курочки

С куриным мясом можно приготовить сотни разнообразных блюд. Мы делились рецептом аппетитной и яркой запеканки. Теперь расскажем, как приготовить судороги стрипсы.

Это кусочки курицы, обжаренные во фритюре в особо хрустящей панировке. Курица по вкусу получается такая же, как у КФС. Рецептом поделились в кулинарном блоге kathycoooks.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

масло для фритюра

Для кляра:

мука — 200 г

яйца – 2 шт.

вода — 180 мл

соль

сушеный чеснок

копченая паприка

смесь перца

Для панировки:

мука

соль

Способ приготовления:

Готовим кляр. Для этого соединяем и тщательно перемешиваем воду, яйца и муку. Добавляем специи и снова перемешиваем. Филе нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в кляр. Оставляем его в кляре минимум на 1 час. Для господства совмещаем муку и специи. Обваливаем в этой панировке курицу в кляре. Тем временем хорошо разогреваем растительное масло в кастрюльке или глубокой сковороде. Отправляем жарившиеся во фритюр кусочки до золотистого цвета. Не кладем много курицы сразу — по два-три кусочка, чтобы масло не охладилось. Выкладываем на бумажные полотенца – они уберут остатки масла. Подаем стрипсы с любимым соусом.

Кусочки получаются хрустящие снаружи и сочные внутри. Также мы рассказывали, как приготовить ароматные сырные крекеры.