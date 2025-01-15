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Просто забрасываем все в духовку и наслаждаемся: рецепт сытного ужина (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт быстрой запеканки Новость обновлена 15 января 2025, 23:15
Рецепт быстрой запеканки. Фото shuba.life

Удачная идея для сытного обеда или ужина

Когда хочется поесть и нужно сделать это быстро, выручают простые и вкусные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок Мадам. Теперь поделимся идеей сытной запеканки.

Это блюдо – отличный вариант для сытного ужина или обеда. Запеканка готовится быстро и легко, а благодаря овощам получается не только вкусной, но и полезной. Рецептом поделились в кулинарном блоге droboshevska_y. В этом рецепте можно использовать можно использовать любые замороженные овощи по вашему вкусу.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Замороженная овощная смесь – 400 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 85 г
  • Соль, специи
  • Сыр моцарелла – 125 г (можно использовать любой хорошо плавящийся твердый сыр)

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промойте, обсушите и нашинкуйте на небольшие кусочки. Посолите и добавьте специи по своему вкусу. Тщательно перемешайте.
  2. Выложите нарезанное куриное филе ровным слоем в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную овощную смесь. Размораживать овощи предварительно не нужно.
  3. В отдельной миске взбейте со сметаной яйца, добавьте соль и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Равномерно залейте овощи с курицей, приготовленной яично-сметанной смесью.
  4. Сверху посыпьте запеканку нарезанной или натертой моцареллой. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 50-60 минут.

Это блюдо получается очень сытное и ароматное. Яркий вкус, золотистая сырная корочка – это то, что вам точно следует приготовить. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную фасолевую намазку на перекус.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Курятина #Запеканка