Просто забрасываем все в духовку и наслаждаемся: рецепт сытного ужина (видео)

Удачная идея для сытного обеда или ужина

Когда хочется поесть и нужно сделать это быстро, выручают простые и вкусные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок Мадам. Теперь поделимся идеей сытной запеканки.

Это блюдо – отличный вариант для сытного ужина или обеда. Запеканка готовится быстро и легко, а благодаря овощам получается не только вкусной, но и полезной. Рецептом поделились в кулинарном блоге droboshevska_y. В этом рецепте можно использовать можно использовать любые замороженные овощи по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Замороженная овощная смесь – 400 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 85 г

Соль, специи

Сыр моцарелла – 125 г (можно использовать любой хорошо плавящийся твердый сыр)

Способ приготовления:

Куриное филе промойте, обсушите и нашинкуйте на небольшие кусочки. Посолите и добавьте специи по своему вкусу. Тщательно перемешайте. Выложите нарезанное куриное филе ровным слоем в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную овощную смесь. Размораживать овощи предварительно не нужно. В отдельной миске взбейте со сметаной яйца, добавьте соль и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Равномерно залейте овощи с курицей, приготовленной яично-сметанной смесью. Сверху посыпьте запеканку нарезанной или натертой моцареллой. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 50-60 минут.

Это блюдо получается очень сытное и ароматное. Яркий вкус, золотистая сырная корочка – это то, что вам точно следует приготовить. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную фасолевую намазку на перекус.