Просто забрасываем все в духовку и наслаждаемся: рецепт сытного ужина (видео)
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Удачная идея для сытного обеда или ужина
Когда хочется поесть и нужно сделать это быстро, выручают простые и вкусные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок Мадам. Теперь поделимся идеей сытной запеканки.
Это блюдо – отличный вариант для сытного ужина или обеда. Запеканка готовится быстро и легко, а благодаря овощам получается не только вкусной, но и полезной. Рецептом поделились в кулинарном блоге droboshevska_y. В этом рецепте можно использовать можно использовать любые замороженные овощи по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Замороженная овощная смесь – 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 85 г
- Соль, специи
- Сыр моцарелла – 125 г (можно использовать любой хорошо плавящийся твердый сыр)
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте, обсушите и нашинкуйте на небольшие кусочки. Посолите и добавьте специи по своему вкусу. Тщательно перемешайте.
- Выложите нарезанное куриное филе ровным слоем в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную овощную смесь. Размораживать овощи предварительно не нужно.
- В отдельной миске взбейте со сметаной яйца, добавьте соль и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Равномерно залейте овощи с курицей, приготовленной яично-сметанной смесью.
- Сверху посыпьте запеканку нарезанной или натертой моцареллой. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 50-60 минут.
Это блюдо получается очень сытное и ароматное. Яркий вкус, золотистая сырная корочка – это то, что вам точно следует приготовить. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную фасолевую намазку на перекус.