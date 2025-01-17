Як розкішно приготувати курочку: хрусткі стріпси з популярного ресторану (відео)
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Рецепт особливо смачної курочки
З курячим м’ясом можна приготувати сотні різноманітних страв. Ми ділились рецептом апетитної та яскравої запіканки. Тепер розповімо, як приготувати курчі стріпси.
Це шматочки курки, обсмажені у фритюрі в особливо хрусткому паніруванні. Курка на смак виходить така ж, як у КФС. Рецептом поділились у кулінарному блозі kathycoooks.
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.
- олія — для фритюру
Для кляру:
- борошно — 200 г
- яйця — 2 шт.
- вода — 180 мл
- сіль
- сушений часник
- копчена паприка
- суміш перцю
Для панірування:
- борошно
- сіль
Спосіб приготування:
- Готуємо кляр. Для цього з’єднуємо та ретельно перемішуємо воду, яйця та борошно. Додаємо спеції і знову перемішуємо.
- Філе нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо у кляр. Залишаємо його у клярі мінімум на 1 годину.
- Для панування поєднуємо борошно і спеції. Обвалюємо в цьому паніруванні курку в клярі.
- Тим часом добре розігріваємо рослинну олію в каструльці або глибокій сковороді. Відправляємо смажились у фритюр шматочки до золотистого кольору. Не кладемо багато курки одразу — по два-три шматочки, щоб олія не охолодилась.
- Викладаємо на паперові рушники — вони приберуть залишки олії. Подаємо стріпси з улюбленим соусом.
Шматочки виходять хрусткі зовні і соковиті всередині. Також ми розповідали, як приготувати ароматні сирні крекери.