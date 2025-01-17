Як розкішно приготувати курочку: хрусткі стріпси з популярного ресторану (відео)

Рецепт особливо смачної курочки

З курячим м’ясом можна приготувати сотні різноманітних страв. Ми ділились рецептом апетитної та яскравої запіканки. Тепер розповімо, як приготувати курчі стріпси.

Це шматочки курки, обсмажені у фритюрі в особливо хрусткому паніруванні. Курка на смак виходить така ж, як у КФС. Рецептом поділились у кулінарному блозі kathycoooks.

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.

олія — для фритюру

Для кляру:

борошно — 200 г

яйця — 2 шт.

вода — 180 мл

сіль

сушений часник

копчена паприка

суміш перцю

Для панірування:

борошно

сіль

Спосіб приготування:

Готуємо кляр. Для цього з’єднуємо та ретельно перемішуємо воду, яйця та борошно. Додаємо спеції і знову перемішуємо. Філе нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо у кляр. Залишаємо його у клярі мінімум на 1 годину. Для панування поєднуємо борошно і спеції. Обвалюємо в цьому паніруванні курку в клярі. Тим часом добре розігріваємо рослинну олію в каструльці або глибокій сковороді. Відправляємо смажились у фритюр шматочки до золотистого кольору. Не кладемо багато курки одразу — по два-три шматочки, щоб олія не охолодилась. Викладаємо на паперові рушники — вони приберуть залишки олії. Подаємо стріпси з улюбленим соусом.

Шматочки виходять хрусткі зовні і соковиті всередині. Також ми розповідали, як приготувати ароматні сирні крекери.