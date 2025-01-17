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Як розкішно приготувати курочку: хрусткі стріпси з популярного ресторану (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Як смачно приготувати курку
Як смачно приготувати курку. Фото myastoriya.com.ua

Рецепт особливо смачної курочки

З курячим м’ясом можна приготувати сотні різноманітних страв. Ми ділились рецептом апетитної та яскравої запіканки. Тепер розповімо, як приготувати курчі стріпси.

Це шматочки курки, обсмажені у фритюрі в особливо хрусткому паніруванні. Курка на смак виходить така ж, як у КФС. Рецептом поділились у кулінарному блозі kathycoooks.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.
  • олія — для фритюру

Для кляру:

  • борошно — 200 г
  • яйця — 2 шт.
  • вода — 180 мл
  • сіль
  • сушений часник
  • копчена паприка
  • суміш перцю

Для панірування:

  • борошно
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Готуємо кляр. Для цього з’єднуємо та ретельно перемішуємо воду, яйця та борошно. Додаємо спеції і знову перемішуємо.
  2. Філе нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо у кляр. Залишаємо його у клярі мінімум на 1 годину.
  3. Для панування поєднуємо борошно і спеції. Обвалюємо в цьому паніруванні курку в клярі.
  4. Тим часом добре розігріваємо рослинну олію в каструльці або глибокій сковороді. Відправляємо смажились у фритюр шматочки до золотистого кольору. Не кладемо багато курки одразу — по два-три шматочки, щоб олія не охолодилась.
  5. Викладаємо на паперові рушники — вони приберуть залишки олії. Подаємо стріпси з улюбленим соусом.

Шматочки виходять хрусткі зовні і соковиті всередині. Також ми розповідали, як приготувати ароматні сирні крекери.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Панірування