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Наедятся все: этот суп с чечевицей получится вкусным и наваристым (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Питательный, ароматный и очень вкусный
Питательный, ароматный и очень вкусный. Фото instagram.com

Прекрасная идея для домашнего семейного обеда

Классическим блюдом для сытного обеда является суп или борщ с пампушками. Впрочем, можно разнообразить меню первых блюд и приготовить ароматный суп с чечевицей.

Готовится суп просто и легко, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить суп с чечевицей

Ингредиенты:

  • филе бедра курицы – 350-400 г;
  • картофель – 3-4 шт.;
  • чечевица красная – 1 стакан;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • копченая паприка – по вкусу;
  • зелень;
  • растительное масло – для зажарки;

Способ приготовления:

1.Лук обжарить с морковью, добавить чеснок, филе бедра.

2.Добавить копченую паприку.

3.Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.

4.Добавить картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая пену.

5.В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.

6.Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.

7.Оставить немного постоять и можно подавать на стол.

Теги:
#Суп #Чечевица #Готовим дома