Наедятся все: этот суп с чечевицей получится вкусным и наваристым (видео)

Прекрасная идея для домашнего семейного обеда

Классическим блюдом для сытного обеда является суп или борщ с пампушками. Впрочем, можно разнообразить меню первых блюд и приготовить ароматный суп с чечевицей.

Готовится суп просто и легко, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить суп с чечевицей

Ингредиенты:

филе бедра курицы – 350-400 г;

картофель – 3-4 шт.;

чечевица красная – 1 стакан;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

зелень;

растительное масло – для зажарки;

Способ приготовления:

1.Лук обжарить с морковью, добавить чеснок, филе бедра.

2.Добавить копченую паприку.

3.Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.

4.Добавить картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая пену.

5.В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.

6.Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.

7.Оставить немного постоять и можно подавать на стол.