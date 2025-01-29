Наедятся все: этот суп с чечевицей получится вкусным и наваристым (видео)
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Прекрасная идея для домашнего семейного обеда
Классическим блюдом для сытного обеда является суп или борщ с пампушками. Впрочем, можно разнообразить меню первых блюд и приготовить ароматный суп с чечевицей.
Готовится суп просто и легко, а получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить суп с чечевицей
Ингредиенты:
- филе бедра курицы – 350-400 г;
- картофель – 3-4 шт.;
- чечевица красная – 1 стакан;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу;
- зелень;
- растительное масло – для зажарки;
Способ приготовления:
1.Лук обжарить с морковью, добавить чеснок, филе бедра.
2.Добавить копченую паприку.
3.Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.
4.Добавить картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы периодически снимая пену.
5.В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту.
6.Варить еще 1-2 минуты, добавить зелень и снять с огня.
7.Оставить немного постоять и можно подавать на стол.