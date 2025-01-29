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Наїдяться всі: цей суп з сочевицею вийде смачним та наваристим (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Поживний, ароматний та надзвичайно смачний
Поживний, ароматний та надзвичайно смачний. Фото instagram.com

Чудова ідея для домашнього сімейного обіду

Класичною стравою для ситного обіду є суп або борщ з пампушками. Втім, можна урізноманітнити меню перших страв та приготувати ароматний суп з сочевицею.

Готується суп просто та легко, а виходить надзвичайно смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати суп з сочевицею

Інгредієнти:

  • філе стегна курки – 350-400 г;
  • картопля – 3-4 шт.;
  • сочевиця червона – 1 склянка;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 1 зубчики;
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • копчена паприка – за смаком;
  • зелень;
  • масло/олія – для засмаження;

Спосіб приготування:

1.Цибулю обсмажити з морквою, додати часник, філе стегна.

2.Додати копчену паприку.

3.Трішки просмажити та додати промиту червону сочевицю.

4.Додати картоплю, залити водою і варити до готовності картоплі та сочевиці періодично знімаючи піну.

5.В кінці додати лавровий листок, перець духмяний, томатну пасту.

6.Варити ще 1-2 хвилини, додати зелень і зняти з вогню.

7.Залишити трохи постояти та можна подавати до столу.

Теги:
#Суп #Сочевиця #Готуємо вдома