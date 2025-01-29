Наїдяться всі: цей суп з сочевицею вийде смачним та наваристим (відео)
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Чудова ідея для домашнього сімейного обіду
Класичною стравою для ситного обіду є суп або борщ з пампушками. Втім, можна урізноманітнити меню перших страв та приготувати ароматний суп з сочевицею.
Готується суп просто та легко, а виходить надзвичайно смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати суп з сочевицею
Інгредієнти:
- філе стегна курки – 350-400 г;
- картопля – 3-4 шт.;
- сочевиця червона – 1 склянка;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 1 зубчики;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- копчена паприка – за смаком;
- зелень;
- масло/олія – для засмаження;
Спосіб приготування:
1.Цибулю обсмажити з морквою, додати часник, філе стегна.
2.Додати копчену паприку.
3.Трішки просмажити та додати промиту червону сочевицю.
4.Додати картоплю, залити водою і варити до готовності картоплі та сочевиці періодично знімаючи піну.
5.В кінці додати лавровий листок, перець духмяний, томатну пасту.
6.Варити ще 1-2 хвилини, додати зелень і зняти з вогню.
7.Залишити трохи постояти та можна подавати до столу.