Не хуже, чем пицца: такой луковый пирог удивит своим вкусом (видео)
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Можно подать на завтрак или перекус
Лук является популярным овощем в Украине. Его добавляют в суп, когда жарят мясо и готовят на его основе выпечку.
Именно рецептом последней мы сегодня и хотим поделиться. Пирог с луком готовится просто, получается ароматным и хрустящим. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "diana_ovinnikova".
Как приготовить луковый пирог
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 250 г;
- лук – 1 шт.;
- лук-порей – 3 стебля;
- сыр твердый – 100 г;
- сыр Фета – 80 г;
- сливки – 50 г;
- яйцо – 1 шт.;
- оливковое масло;
- сливочное масло;
- соль/перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Луковицу мелко нарезать.
2.В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить лук и протушить его на среднем огне до золотистости.
3.Лук-порей разрезать вдоль пополам. Мелко нашинковать. Добавить к белому луку и протушить, пока он не станет мягким (примерно 10 минут). Посолить и поперчить по вкусу.
4.Смазать форму сливочным маслом и положить в нее тесто. Хорошо прижать его к бортам и обрезать излишне. Наколоть дно вилкой, положить форму с тестом в холодильник.
5.Лук высыпать в миску, добавить сыр, сливки и яйцо, перемешать и довести по вкусу (соль/перец). Достать тесто из холодильника. Вылить в него начинку и равномерно ее распределить.
6. Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 40 минут, пока тесто не станет золотистым.