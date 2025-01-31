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Не хуже, чем пицца: такой луковый пирог удивит своим вкусом (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстрый, простой, бюджетный пирог для всей семьи
Быстрый, простой, бюджетный пирог для всей семьи. Фото instagram.com

Можно подать на завтрак или перекус

Лук является популярным овощем в Украине. Его добавляют в суп, когда жарят мясо и готовят на его основе выпечку.

Именно рецептом последней мы сегодня и хотим поделиться. Пирог с луком готовится просто, получается ароматным и хрустящим. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить луковый пирог

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 250 г;
  • лук – 1 шт.;
  • лук-порей – 3 стебля;
  • сыр твердый – 100 г;
  • сыр Фета – 80 г;
  • сливки – 50 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • оливковое масло;
  • сливочное масло;
  • соль/перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Луковицу мелко нарезать.

2.В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить лук и протушить его на среднем огне до золотистости.

3.Лук-порей разрезать вдоль пополам. Мелко нашинковать. Добавить к белому луку и протушить, пока он не станет мягким (примерно 10 минут). Посолить и поперчить по вкусу.

4.Смазать форму сливочным маслом и положить в нее тесто. Хорошо прижать его к бортам и обрезать излишне. Наколоть дно вилкой, положить форму с тестом в холодильник.

5.Лук высыпать в миску, добавить сыр, сливки и яйцо, перемешать и довести по вкусу (соль/перец). Достать тесто из холодильника. Вылить в него начинку и равномерно ее распределить.

6. Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 40 минут, пока тесто не станет золотистым.

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#Пирог #Лук #Готовим дома