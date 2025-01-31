Не гірше, ніж піца: такий цибулевий пиріг здивує своїм смаком (відео)

Можна подати на сніданок чи перекус

Цибуля є популярним овочем в Україні. Її додають до супу, коли смажать м'ясо та готують на її основі випічку.

Саме рецептом останньої ми сьогодні й хочемо поділитися. Пиріг з цибулею готується просто, виходить ароматним та хрустким. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".

Як приготувати цибулевий пиріг

Інгредієнти:

листкове тісто – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

цибуля порей – 3 стебла;

сир твердий – 100 г;

сир Фета – 80 г;

вершки – 50 г;

яйце – 1 шт.;

оливкова олія;

вершкове масло;

сіль/перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Цибулину дрібно нарізати.

2.У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло. Вкинути цибулю і протушкувати її на середньому вогні до золотистості.

3.Цибулю-порей розрізати вздовж навпіл. Дрібно нашаткувати. Додати до білої цибулі та протушкувати, поки вона не стане м'якою (приблизно 10 хвилин). Посолити та поперчити за смаком.

4.Змастити форму вершковим маслом та покласти в неї тісто. Добре притиснути його до бортів і обрізати зайве. Наколоти дно виделкою, покласти форму з тістом в холодильник.

5.Цибулю висипати в миску, додати сир, вершки та яйце, перемішати та довести до смаку (сіль/перець). Дістати тісто із холодильника. Вилити в нього начинку та рівномірно її розподілити.

6.Запікати у заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці близько 40 хвилин, доки тісто не стане золотистим.