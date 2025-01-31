Субсидии с 1 февраля: что нужно знать, чтобы не упустить шанс на выплаты

Видов субсидии, которую могут получить украинцы, теперь три

Субсидия позволяет домохозяйствам уменьшить финансовую нагрузку при высоких расходах на коммунальные услуги или отопление дровами. В 2025 году к жилищной субсидии и пособию на печное топливо добавился еще один вид.

Субсидия на аренду для ВПЛ стартовала всего несколько дней назад. "Телеграф" рассказывает основное об этих трех видах субсидии, что влияет на подачу документов и сумму помощи в феврале.

Жилищная субсидия

Назначение жилищных субсидий на отопительный сезон, который продлится до 30 апреля, не прекращается. Важное изменение — при подаче документов в феврале, учитываются доходы за 3 и 4 квартала 2024 года. Для пенсионеров учитывается пенсия за декабрь. Важно, чтобы в заявлении на субсидию были правильно указаны все данные домохозяйства и его жителей.

Субсидия на аренду для ВПЛ

С 29 января 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект, предусматривающий субсидии для ВПЛ на оплату аренды жилья и компенсацию налогов для арендодателей. ВПЛ могут претендовать на субсидию, если тратят более 20% совокупного дохода на аренду жилья и отвечают определенным условиям. Важно, что субсидия на аренду может быть назначена только тем ВПЛ, которые не получают пособия на проживание.

Арендодатели получают налоговую компенсацию при отсутствии выплат по программе "Убежище". Как и при назначении обычной субсидии, учитывается наличие приобретенных новых авто, расходов на сумму свыше 100 тысяч гривен, покупка валюты на эту сумму, депозитов. Также влияет задолженность по оплате алиментов. Однако срок иной, чем при получении обычной жилищной субсидии – всего три месяца.

Субсидия на печное топливо

Если субсидия на твердое топливо была получена в 2024 г., для выплаты в 2025 г. необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины. Субсидия на твердое топливо назначается всего один раз в год. Доходы учитываются за весь 2024 год.

Размер субсидии определяют как разницу между стоимостью нормы (минимальная – 2 тонны твердого топлива) и обязательной платой домохозяйства, что зависит от его доходов. В 2025 году установленная предельная цена твердого топлива составляет 4187,97 грн за тонну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую часть расхода электроэнергии покрывает субсидия. Разницу жителям придется покрывать за свой счет в полной мере.