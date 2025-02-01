Старого медвежонка из СССР продают за 12,5 тысяч (фото)

На лапках есть немалые потертости

В сети довольно часто продают или покупают раритетные вещи из СССР за немалые деньги. Так, например, продается детская игрушка медведь за более 10 тысяч грн.

Соответствующее объявление размещено на портале по продаже б/у вещей. Отмечается, что медведь сделан из вельветовой ткани, а лапы – на шарнирах.

Эту игрушку продают за 12700 грн в Харькове. Медведь имеет потертости и по всему туловищу, и на лапках. Длина игрушки составляет 33 см. В то же время, информации о возрасте игрушки нет.

На фото видно, что игрушка выглядит довольно затянуто, но ввиду ее возраста хорошо сохранилась. Медведь коричневый с черными глазами. На задних лапках игрушки видны довольно грубые швы, и непонятно это такой дизайн, или ее уже ремонтировали таким образом.

Этот экземпляр считается довольно редким, особенно если сделан с опилок и имеет хорошо работающие все шарниры.

Заметим, что обычно эти игрушки делались из опилок, поэтому этот экземпляр также может быть наполнен ними.

Напомним, в Украине продают редкие часы, которые изготовили по заказу Минобороны СССР. Речь идет о командирских часах "Амфибия", изготовленных специально по приказу Министерства обороны СССР. Характеризуется он неприхотливостью в уходе, водонепроницаемостью и точным ходом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вазу с портретом Сталина продают в Украине по цене дорогого смартфона. Она сделана из фарфора.