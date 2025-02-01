Олег, Олегу или Олеже: как правильно обращаться к мужчине с этим именем на украинском

Мало кто знает об этих особенностях

Звательный падеж – уникальная особенность украинского языка, которого нет в русском. Именно поэтому многие украинцы, особенно представители старшего поколения, которые получали образование в советское время, до сих пор не знают, как правильно его употреблять. Поэтому имена часто употребляют в именительном падеже, когда кого-то зовут: "Андрей, иди сюда!", "Олег, убери в комнате". Но это большая ошибка.

Известный украинский языковед Александр Авраменко во время эфира программы "Завтрак с 1+1" разъяснил правила обращения к мужчинам на примере имен Олег и Игорь.

По его словам, в случае с именем Олег обе формы звательного падежа — "Олегу" и "Олеже" — нормативные. Однако в последнее время украинцы чаще используют более давнюю форму "Олеже".

Относительно имени Ігор ситуация несколько иная. Языковед обращает внимание на ошибку в действующем правописании, где указана форма "Ігоре". На самом деле правильно обращение "Ігорю", которое соответствует нормам украинского языка.

Отдельное внимание языковед уделил удельным украинским именам. Он отметил важность сохранения удельно украинских форм имен. Так, правильными являются формы Ганна (не Анна), Христина (не Крістіна), Микита (не Нікіта), Олена (не Альона).

Также ранее "Телеграф" писал, как правильно писать отчество от имени Евгений. Евгенієвич – это не правильно.