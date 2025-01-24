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Нежные и мягкие хачапури можно приготовить за 30 минут: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт замечательной выпечки
Рецепт замечательной выпечки. Фото shuba.life

Как готовить хачапури на сковороде

В духовке можно приготовить много вкусных блюд. К примеру, мы делились рецептом сочных котлет. Впрочем, для многих видов выпечки подойдет и сковорода. Делимся подходящим рецептом.

В кулинарном блоге alin_withkitchen рассказали, как приготовить аппетитные хачапури на сковороде. Это очень сытная и ароматная выпечка, в которую можно положить много творожной начинки. Особенность этого блюда состоит в том, что сыр при приготовлении плавится внутри теста, поэтому хачапури самые вкусные именно горячими.

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 450 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Для начинки:

  • 350 г сыра (сулугуни или другой мягкий творог)
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте венчиком практически все ингредиенты для теста: кефир, яйцо, соль, сахар, растительное масло. Когда масса станет однородной, добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
  2. Для начинки натрите творог, добавьте в него яйцо и перемешайте. При необходимости добавьте соль, но осторожно – сыр уже соленый.
  3. Разделите тесто на несколько частей, раскатайте каждую в лепешку. В центр каждого лепешка положите начинку, соберите края теста в "мешочек" и плотно залепите. А потом раскатайте снова в лепешку.
  4. Жарьте хачапури на сухой сковороде на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Смазывайте готовые хачапури кусочком сливочного масла.

Горячим это блюдо просто невероятно вкусно. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Тесто #хачапури