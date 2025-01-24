Нежные и мягкие хачапури можно приготовить за 30 минут: простой рецепт (видео)
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Как готовить хачапури на сковороде
В духовке можно приготовить много вкусных блюд. К примеру, мы делились рецептом сочных котлет. Впрочем, для многих видов выпечки подойдет и сковорода. Делимся подходящим рецептом.
В кулинарном блоге alin_withkitchen рассказали, как приготовить аппетитные хачапури на сковороде. Это очень сытная и ароматная выпечка, в которую можно положить много творожной начинки. Особенность этого блюда состоит в том, что сыр при приготовлении плавится внутри теста, поэтому хачапури самые вкусные именно горячими.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 3 ст.л. растительного масла
- 450 г муки
- 10 г разрыхлителя
Для начинки:
- 350 г сыра (сулугуни или другой мягкий творог)
- 1 яйцо
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте венчиком практически все ингредиенты для теста: кефир, яйцо, соль, сахар, растительное масло. Когда масса станет однородной, добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
- Для начинки натрите творог, добавьте в него яйцо и перемешайте. При необходимости добавьте соль, но осторожно – сыр уже соленый.
- Разделите тесто на несколько частей, раскатайте каждую в лепешку. В центр каждого лепешка положите начинку, соберите края теста в "мешочек" и плотно залепите. А потом раскатайте снова в лепешку.
- Жарьте хачапури на сухой сковороде на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Смазывайте готовые хачапури кусочком сливочного масла.
Горячим это блюдо просто невероятно вкусно. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.