Якщо вдома є картопля і трохи фаршу, приготуйте цю просту страву: рецепт ситної вечері (відео)

Апетитна страва з фаршу та картоплі

Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом апетитної запіканки.

Це чудовий варіант, якщо у вас є картопля і трохи фаршу. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Софія Губеня у своєму відео.

Інгредієнти:

картопля — 6 шт

цибуля — 2 шт

помідори — 5 шт

сметана — 100 г

вода — 100 г

сир твердий — 150 г

фарш — 400 г

яйце — 1 шт

майонез

спеції

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо від шкірки. Нарізаємо її кільцями, до смаку солимо та перчимо, перемішуємо. Цибулю нарізаємо півкільцями. В форму для запіканки викладаємо половину цибулі, на неї картоплю та знову цибулю. Готуємо заливку, для цього сметану розмішуємо з водою, додаємо сіль та перець. Заливаємо. До фаршу додаємо яйце, спеції та перемішуємо. На цибулю викладаємо шар фаршу. Потім викладаємо помідори, робимо сітку з майонезу. Накриваємо запіканку фольгою і запікаємо 50-55 хвилин на температурі 180 градусів. Після цього знімаємо фольгу, посипаємо сиром і повертаємо в духовку на 5-10 хвилин.

Найсмачніше цю страву їсти одразу, гарячою. Вони ситна і дуже смачна. Також ми розповідали, як смачно приготувати курку в духовці.