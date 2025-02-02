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Якщо вдома є картопля і трохи фаршу, приготуйте цю просту страву: рецепт ситної вечері (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачна і ситна запіканка
Дуже смачна і ситна запіканка. Фото shuba.life

Апетитна страва з фаршу та картоплі

Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом апетитної запіканки.

Це чудовий варіант, якщо у вас є картопля і трохи фаршу. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Софія Губеня у своєму відео.

Інгредієнти:

  • картопля — 6 шт
  • цибуля — 2 шт
  • помідори — 5 шт
  • сметана — 100 г
  • вода — 100 г
  • сир твердий — 150 г
  • фарш — 400 г
  • яйце — 1 шт
  • майонез
  • спеції

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо від шкірки. Нарізаємо її кільцями, до смаку солимо та перчимо, перемішуємо.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями. В форму для запіканки викладаємо половину цибулі, на неї картоплю та знову цибулю.
  3. Готуємо заливку, для цього сметану розмішуємо з водою, додаємо сіль та перець. Заливаємо. До фаршу додаємо яйце, спеції та перемішуємо.
  4. На цибулю викладаємо шар фаршу. Потім викладаємо помідори, робимо сітку з майонезу.
  5. Накриваємо запіканку фольгою і запікаємо 50-55 хвилин на температурі 180 градусів. Після цього знімаємо фольгу, посипаємо сиром і повертаємо в духовку на 5-10 хвилин.

Найсмачніше цю страву їсти одразу, гарячою. Вони ситна і дуже смачна. Також ми розповідали, як смачно приготувати курку в духовці.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Запіканка #Фарш