Якщо вдома є картопля і трохи фаршу, приготуйте цю просту страву: рецепт ситної вечері (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитна страва з фаршу та картоплі
Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом апетитної запіканки.
Це чудовий варіант, якщо у вас є картопля і трохи фаршу. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Софія Губеня у своєму відео.
Інгредієнти:
- картопля — 6 шт
- цибуля — 2 шт
- помідори — 5 шт
- сметана — 100 г
- вода — 100 г
- сир твердий — 150 г
- фарш — 400 г
- яйце — 1 шт
- майонез
- спеції
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо від шкірки. Нарізаємо її кільцями, до смаку солимо та перчимо, перемішуємо.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. В форму для запіканки викладаємо половину цибулі, на неї картоплю та знову цибулю.
- Готуємо заливку, для цього сметану розмішуємо з водою, додаємо сіль та перець. Заливаємо. До фаршу додаємо яйце, спеції та перемішуємо.
- На цибулю викладаємо шар фаршу. Потім викладаємо помідори, робимо сітку з майонезу.
- Накриваємо запіканку фольгою і запікаємо 50-55 хвилин на температурі 180 градусів. Після цього знімаємо фольгу, посипаємо сиром і повертаємо в духовку на 5-10 хвилин.
Найсмачніше цю страву їсти одразу, гарячою. Вони ситна і дуже смачна. Також ми розповідали, як смачно приготувати курку в духовці.