Гороскоп на 4 февраля: Весы покинут зону комфорта, Козероги избегут неприятностей

Знакам Зодиака завтра не стоит торопить события и "давить" на близких

В этом месяце многим знакам Зодиака повезет с деньгами. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 4 февраля, а также делится советами астрологов, как не упустить удачу в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте осторожны с завистниками и недоброжелателями — завтра они будут особенно активны. Удача благоволит тем, кто работает самостоятельно. В коллективе лучше соблюдать негласные правила и общепринятые нормы поведения. У Овнов появятся новые возможности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Некоторые задачи потребуют усидчивости. Важно стремиться к скорейшему решению проблем, но не действовать в спешке. Ночные светила поддержат вас, если будете полагаться на свою интуицию и сохранять позитивный настрой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Даже если кажется, что что-то идет не так, все развивается правильно. Доверяйте проверенным людям, сохраняйте уверенность в себе и не поддавайтесь беспочвенным страхам — это поможет добиться успеха в любом начинании.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не отвечайте негативом на негатив. Влияние ночных светил завтра неблагоприятно, поэтому малейшие разногласия могут быстро перерасти в серьезный конфликт. Постарайтесь сглаживать острые углы и беречь свою энергию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Судьба складывается благоприятно, предоставляет шанс выйти на новый уровень. Главное — не сворачивать с выбранного пути и уверенно двигаться к цели. Сейчас особенно легко найти гармонию с Вселенной.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Уделите внимание дому. Забота о пространстве — это способ восстановить внутреннюю гармонию. Наведя порядок в квартире, можно привести в баланс и свою жизнь, что особенно положительно скажется на финансовых вопросах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В работе и бизнесе важно закрепить достигнутые успехи. Нерешительность или поспешные шаги могут привести к потерям. В любовной сфере старайтесь выйти за пределы привычного, проявляйте больше инициативы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День может потребовать изменений. Если раньше что-то не удалось, стоит помнить, что с тех пор многое изменилось — появилось больше опыта и креативности. К тому же завтра Вселенная благосклонна к любым начинаниям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

С самого утра можно браться за сложные и ответственные задачи. Действуйте решительно и не откладывайте важные дела. Однако избегайте давления на окружающих и не добивайтесь своего хитростью. Стрельцам повезет в любви.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для многих этот день станет ярким и запоминающимся. Главное — сохранять хладнокровие, оставаться верными своим принципам и следовать намеченным планам. Это поможет избежать неприятностей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Возможен приятный доход. Но не беритесь за крупные финансовые проекты — их реализация может оказаться неудачной. Лучше перенести такие начинания на другой день и довольствоваться тем, что уже есть.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Займитесь домашними делами и проведите время с родственниками. Не отворачивайтесь от близких, которым нужна моральная или финансовая поддержка — ваша доброта обязательно окупится в будущем.