Миф, в который верили миллионы: вся правда о "бесплатном" жилье в СССР

О собственной квартире многим приходилось только мечтать

Бесплатное жилье в Советском Союзе — одна из самых распространенных легенд, до сих пор вызывающая ностальгию у старшего поколения. Однако реальность была далека от идеалистических представлений о доступном жилье для всех.

Получение квартиры сопровождалось многолетним ожиданием в очередях и многочисленными бюрократическими преградами. "Телеграф" расскажет о настоящих условиях и особенностях получения жилья в СССР.

Долгая дорога к собственному жилью

Основным путем получения квартиры была очередь, в которой люди могли простоять десятилетиями. Выбор района, дома или этажа практически отсутствовал — приходилось соглашаться на то, что предлагали. Ускорить процесс могли только "нужные знакомства" и неофициальные подарки чиновникам от импортного алкоголя до дефицитных сладостей.

Жилье с ограничениями

Квартиры, получаемые гражданами, не становились их полной собственностью. Они принадлежали предприятиям-работодателям, а жильцы не имели права их продавать.

Массовое домостроение началось в хрущевскую эру. Пятиэтажки строили из дешевых материалов с низкими потолками 2,3-2,5 метра, тесными кухнями и объединенными санузлами.

В 1970-1980 годах появились панельные дома с улучшенной планировкой. Они предусматривали отдельные комнаты для детей разных полов, однако получить такое жилье было сложно. Самые комфортные квартиры в "сталинках" предназначались исключительно для военных и партийных верхушек.

Значительная часть населения продолжала жить в коммунальных квартирах, где несколько семей пользовались общей кухней и санузлом. Отдельная комната для семьи из четырех человек считалась нормой, а о собственной квартире многим приходилось только мечтать.

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