От одежды до велосипеда: почему в СССР на балконе хранили кучу хлама

Можно выделить две основные причины

В Советскою Союзе из-за дефицита товаров не существовало ничего ненужного или лишнего. Многие люди не выкидывали, например, заношенны вещи, стеклянные банки, сломанные предметы интерьера или прочее. Как правило, все это хранилось на балконах.

"Телеграф" рассказывает о нескольких причинах, по которым хлам в те времена всегда предпочитали хранить именно на балконах. Что интересно, у многих эта привычка перенеслась и в наши дни.

Так, еще одной причиной, по которой кучи ненужных вещей лежали именно на балконе — нехватка места в квартире. Нередко в одной квартире жили сразу несколько семей, каждая в отдельной комнате. Поэтому места в кладовках и шкафах могло просто не хватать.

На балконе в то же время можно было складировать все что угодно. Часто там хранились велосипеды, сани, старые игрушки, старая одежда, нерабочая техника, ненужные предметы, старая посуда и т.д.

А второй причиной можно назвать дефицит абсолютно всего. Этот фактор также заставлял людей хранить даже те вещи, которые уже неисправны, стары, малы и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в СССР в квартирах строили "тайную" комнату.