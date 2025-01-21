Бытое стекло из СССР: зачем японцы его покупали и сразу выбрасывали

Японские предприниматели разработали хитрую схему

Во времена СССР японские компании массово закупали советское битое стекло, которое сразу же выбрасывали в море. Эта странная торговая операция длилась годами и вызвала удивление многих экономистов и предпринимателей.

На первый взгляд такие действия казались абсолютно невыгодными и нелогичными для японского бизнеса. "Телеграф" выяснил, в чем был смысл таких странных торговых операций.

В то время как в СССР древесина стоила копейки из-за использования труда заключенных на лесоповале, в Японии она являлась дефицитным ресурсом. Особенно ценился кедр, который советские власти использовали для изготовления обычных транспортных ящиков.

Японские предприниматели разработали хитрую схему. Они закупали большие партии битого стекла исключительно ради деревянной тары. Стекло, не имеющее для них никакой ценности, отправляли в море, поскольку его химический состав не вредил экологии. Деревянные ящики использовали для производства мебели и других изделий, что приносило немалую прибыль.

Подобную схему японцы применяли и с другими советскими товарами. К примеру, покупали сломанные топоры без ручек за бесценок. Из полученного металла изготовляли высококачественные бритвенные лезвия, которые затем продавали, в том числе и обратно в СССР по значительно более высокой цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о странных именах в СССР, которые сейчас вызывают только смех. В имена превращали даже фамилии революционных деятелей.