Родившиеся "вчера": зачем в СССР меняли детям дату рождения

Для этого была не одна причина

В советские времена была странная практика — изменять даты рождения детей в документах. Медицинский персонал родильных домов мог записать появление младенца на день (или несколько) раньше или позже настоящей даты.

Подобные махинации с документами новорожденных происходили по разным причинам, от выполнения планов до сокрытия личных обстоятельств. "Телеграф" выяснил, в чем был смысл таких действий.

Во времена СССР существовали четкие планы по рождаемости. Персонал роддомов рисковал получить серьезные взыскания за невыполнение установленных показателей. Поэтому врачи и медсестры иногда прибегали к манипуляциям с датами рождения, чтобы достичь нужных цифр в отчетности.

Изменение даты рождения также помогало переложить ответственность за сложные роды на другое изменение медицинского персонала. Если ребенок рождался в конце рабочего дня, его могли записать на следующую бригаду врачей.

В сельской местности, где медицинская помощь была малодоступна, женщины часто рожали дома. Из-за многочисленных хлопот родители могли забыть точный день родов и во время регистрации называли приблизительную дату.

Некоторые семьи обращались к персоналу роддомов с просьбой изменить дату рождения ребенка в силу личных обстоятельств. Это помогало доказать, что от свадьбы до рождения прошло минимум девять месяцев или подтвердить свое пребывание в конкретном месте в определенный день.

В отличие от советских времен, современные родители регистрируют рождение детей в точном соответствии с реальной датой. Подобные манипуляции с документами новорожденных остались в прошлом вместе со многими другими практиками той эпохи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему граждане СССР платили за бездетность. Часто взыскание налога возобновлялось даже после совершеннолетия детей.