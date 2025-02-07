Выросло количество украинцев, которые считают действия власти эффективными в улучшении ситуации в энергетике

Большинство украинцев положительно оценивают усилия власти по стабилизации энергетической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты нового социологического исследования "Энергетическая ситуация в Украине: ожидания, вызовы и перспективы", проведенного группой "Рейтинг" в начале февраля.

По результатам нового опроса группы "Рейтинг", 69% респондентов считают действия власти в сфере энергетики эффективными, тогда как в октябре 2024 года этот показатель был ниже.

При этом большинство граждан (62%) отметили, что ситуация с энергоснабжением лучше, чем они ожидали, еще 32% считают, что она соответствует их прогнозам. Лишь 5% украинцев заявили, что ситуация с энергообеспечением ухудшилась.

Самыми известными мерами власти стали: восстановление разрушенных энергообъектов — об этом знают 48% респондентов; усиление защиты энергетической инфраструктуры — 38% и привлечение международной помощи в виде средств и энергетического оборудования — 37%.

Молодежь оказалась более информированной о действиях власти в сфере энергетики, чем старшее поколение.