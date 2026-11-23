Зачем госбанки и чиновники делят бюджеты на продвижение

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Несмотря на полномасштабную войну, госбанки, госкомпании и органы власти стремительно наращивают расходы на свое продвижение. Если за весь 2025 год через систему Prozorro на рекламу и маркетинг заложили 671,84 млн грн, то в 2026-м до середины ноября эта сумма уже достигла 820,75 млн грн — на 22% больше, чем за весь прошлый год. При этом условная средняя стоимость одного рекламного лота выросла почти наполовину, а конкуренция осталась символической: в среднем на каждую закупку приходит всего 1,34 участника.

"Телеграф" проанализировал данные Prozorro, контракты госкомпаний и судебный реестр, чтобы выяснить: почему почти 90% рекламных закупок в госсекторе проходят без конкуренции и как фиктивные маркетинговые акты помогают чиновникам выводить бюджетные средства в наличные деньги.

Полтора миллиарда за два года: два полюса государственной рекламы

Реклама, как известно, двигатель прогресса, и без нее сегодня не обойтись ни серьезному бизнесу, ни крупным государственным проектам, которые должны донести важную информацию до миллионов украинцев. За 2025 и 2026 годы государственный и коммунальный сектор страны потратил на услуги рекламы и продвижение в общей сложности 1,49 млрд гривен.

В то же время не стоит забывать, что реклама и пиар — наряду с юридическими, консалтинговыми и IT-услугами — давно стали для недобросовестных заказчиков одним из самых удобных способов выведения бюджетных средств . В отличие от асфальта или горючего, эти услуги нематериальны: во время ревизии бывает крайне непросто проверить, соответствуют ли реальные показы баннера заявленным, сколько стоила статья в интернете либо действительно ли проводились консультации. Поэтому затраты на рекламу государственного сектора так и заинтересовали редакцию.

Если проанализировать информацию с ProZorro, окажется, что подавляющая часть рекламных средств приходится на компании, хотя и принадлежащие государству, но работающие в реальной конкурентной среде: прежде всего государственные банки, "Укрнафту" или "Укрпочту", для которых маркетинг является логическим инструментом борьбы за клиента.

В то же время наряду с ними бюджетные средства на свое продвижение тратят органы власти, ОГА, другие государственные и коммунальные учреждения, к целесообразности рекламных расходов которых в разгар войны возникает немало вопросов.

Если заглянуть внутрь этого полутормиллиардного пирога и проанализировать в системе Prozorro тендеры по конкретным заказчикам, весь рынок четко делится на две группы.

Первая группа – крупные государственные банки и корпорации, где обращаются сотни миллионов. В 2026 году только четыре госбанка из первой десятки — ПриватБанк (299,85 млн грн), Ощадбанк (93,25 млн грн), Сенс Банк (92,23 млн грн) и Укргазбанк (11,89 млн грн) — заложили в тендеры 497,22 млн грн или более 60% всего рынка по основному рекламному коду (79340000-9) в Украине. Вместе с государственными "Укрнафтой" (68,47 млн грн) и "Укрпочтой" (13,48 млн грн) шесть госкомпаний забирают более 70% всех рекламных бюджетов в Prozorro.

На шесть госкомпаний приходится более 70% всех рекламных бюджетов в Prozorro

Безоговорочный "король" этого списка — ПриватБанк, за год нарастивший рекламные аппетиты в 2,3 раза (со 129,62 млн грн в прошлом году до почти 300 млн грн в 2026-м).

Вторая группа — органы власти, местные администрации и бюджетные учреждения, штампующие сотни мелких и средних закупок. По количеству процедур в 2026 году лидирует государственное учреждение "Агентство ученического, студенческого и массового спорта Украины" (165 лотов) и Федерация гандбола Украины (76 лотов). Сразу вслед за ними идут местные чиновники, в частности, Управление гуманитарной политики Никопольского горсовета (42 лота), Департамент информдеятельности Черниговской ОГА (41 лот) и киевское коммунальное предприятие "Центр коммуникации" (30 лотов).

Львиная доля (88,2%) из 2790 лотов прошла без открытых аукционов

Но кто бы ни выступал заказчиком — государственный банк или областная администрация, — обе группы объединяет общая болезнь: в 2026 году 88,2% всех рекламных процедур в стране (2 461 из 2 790 лотов) на общую сумму 418,48 млн грн прошли по неконкурентным процедурам, без открытых аукционов.

Кто тратит больше всех на рекламу в Prozorro (2026). Инфографика "Телеграфа"

Игра в одни ворота: как ПриватБанк раздал 300 миллионов без публичных торгов, а конкуренты сэкономили

Возьмем для примера банковскую сферу. В этой среде большие затраты объясняют жесткой конкуренцией за клиентов. И действительно: согласно свежей отчетности Нацбанка (за 8 месяцев 2026 года) все 59 банков страны списали на рекламу и маркетинг 1,634 млрд грн, причем частные финучреждения опережают государственные — один лишь ПУМБ потратил 368,90 млн грн. Но все же между частным и государственным банком есть принципиальная разница: частные банки свободны в выборе подрядчиков, тогда как государственные должны отчитываться перед обществом за прозрачность каждой закупки.

В этом случае поведение государственных банков в Prozorro кардинально различается.

Главный государственный покупатель рекламы — ПриватБанк — все свои 18 завершенных закупок в 2026 году на сумму 299,85 млн грн провел по неконкурентной в государственной системе процедуре — "Закупка без использования электронной системы".

Все свои закупки в 2026 году на сумму 299,85 млн грн ПриватБанк провел по неконкурентной процедуре

Формально банк якобы проводит коммерческий отбор на собственной закрытой площадке (tender.privatbank.ua), а в Prozorro загружает только постфактум отчет о заключенном рамочном договоре. Однако такие внутренние конкурсы не являются публичными тендерами: сторонние наблюдатели и журналисты не видят ни количества претендентов, ни их ценовых предложений, ни хода торгов.

Например, в сентябре 2026 года ПриватБанк заключил наибольший рекламный контракт года на 97 млн грн на услуги онлайн-медийного агентства с ООО "РА "АИТИ" (входит в коммуникационную группу Dentsu Ukraine, владельцы — Борис Якубов, Егор Лихацкий, Сергей Скачек, Александр Гороховский), сославшись на исключения из постановления КМУ № 1178. В целом же это агентство за год получило от банка без публичных торгов три контракта на 121 млн грн (еще два кроме упомянутого — на 15 млн и 9 млн грн).

По такой же закрытой процедуре банк подписал рамочные соглашения с ООО "Млайт" (владелец Виктория Радченко) на 49 млн грн, два контракта с ООО "Хавас Ред" (владелец Юрий Когутяк) на 30 млн и 20 млн грн, а также договор с видеопродакшеном ООО "Электрик Шип Филм" (владелец Андрей Копоц из Молдовы и киевлянка Елена Дьякова) на 15,52 млн грн. Официальная экономия на торгах в Prozorro — 0,00 грн.

В то же время примеры других государственных банков доказывают: ссылка на войну или специфику рынка — не повод прятать закупки за закрытыми дверями.

Ощадбанк все свои 5 рекламных лотов в 2026 году (ожидаемая стоимость 93,25 млн грн ) вывел в публичное пространство Prozorro через открытую "Упрощенную процедуру закупки" . На часть торгов действительно пришел только один претендент (как на лот в 24,5 млн грн), но на самый большой тендер (52,67 млн грн) зашли сразу 7 участников . Благодаря конкуренции общая сумма контрактов банка снизилась до 75,79 млн грн — Ощадбанк сэкономил 17,46 млн грн (-18,7%) , что составляет более 90% всей экономии на рекламных торгах в стране за год.

все свои в 2026 году (ожидаемая стоимость ) вывел в публичное пространство Prozorro через открытую . На часть торгов действительно пришел только один претендент (как на лот в 24,5 млн грн), но на самый большой тендер (52,67 млн грн) зашли сразу . Благодаря конкуренции общая сумма контрактов банка снизилась до — Ощадбанк сэкономил , что составляет более 90% всей экономии на рекламных торгах в стране за год. Скандальный Сенс Банк также проводил свои крупные тендеры (на 31,25 млн, 27,35 млн и 26,08 млн грн) через открытые упрощенные процедуры, и за каждый из этих лотов соревновались по 5-7 рекламных агентств.

Ролики, которым позавидует Полякова, баннеры за полтора миллиона и плавающие рекламные "тарифы": что скрывается в тендерах государственных банков

В свое время "Телеграф" в статье " Завидует даже Полякова: на что в условиях войны тратит миллионы государственный "банк на три буквы Родиона Морозова " изучал, как тратил свои пиар- и рекламные бюджеты "Укргазбанк" во время ребрендинга в 2024 году. И нашел тогда немало интересного.

В частности, оказалось, что в рамках этой процедуры государственный "Укргазбанк" заказал один видеоролик продолжительностью до 45 секунд за 3,65 млн грн (или почти 90 тыс. долларов!). И при этом без конкурентной процедуры закупок. Для сравнения, певица Оля Полякова в свое время жаловалась, что самый дорогой за всю ее карьеру рекламный клип (в котором задействованы звезды мирового уровня) продолжительностью целых 6 минут стоил ей 100 тыс. долларов.

К слову, еще годом ранее государственный "Ощадбанк", который хотел снять цикл из целых 10 рекламных видео, выделил на это всего 2,155 млн грн. Тогда, кстати, во время открытого тендера цена упала до 1,635 млн грн.

Но открытые конкурентные процедуры, позволяющие сэкономить, похоже, не для всех. Так, "Телеграф" проанализировал спецификации к пяти крупнейшим рекламным договорам ПриватБанка 2026 года (заключенных, напомним, без открытой конкуренции) и обнаружил интересный контраст. На первый взгляд, претензий к подрядчикам нет: контракты получают известные игроки рынка (группа Dentsu Ukraine/"АИТИ", "Хавас Ред", "Млайт", Electric Sheep Film и т.п.), а на бумаге расценки выглядят рыночными.

Однако главные риски кроются в самой природе рамочных сделок, заключаемых банком. Во-первых, на эксклюзивных носителях бюджет достигает впечатляющих для военного времени цифр: например, месяц размещения рекламы на крупном брандмауэре в столице заложен в прайсе на уровне 1,465 млн грн в месяц.

Стоимость размещения рекламы на брандмауэрах в столице

Во-вторых, в части медийных, пиар- и ивент-позиций договоров банка вообще нет фиксированных тарифов: там указан лишь процент комиссии (1–5%), тогда как реальная стоимость постов в Telegram, интеграций у блогеров или декораций на мероприятиях стороны определяют уже после подписания контракта, вне публичного контроля.

Закрытые договора против открытых торгов: как госбанки покупают рекламу. Инфографика "Телеграфа"

Не банками едиными: как вузы, госкомпании и мэрии раздают миллионы без аукционов

Тенденцию покупать пиар без публичных торгов подхватили и другие крупные заказчики госсектора. Если вынести за скобки ПриватБанк, список лидеров неконкурентных закупок 2026 года выглядит так:

Университетский рекорд в Харькове. На втором месте по объему закрытых рекламных расходов в стране оказался Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" (ХАИ) . В январе 2026 года вуз напрямую, без электронной системы, заключил контракт на 23,96 млн грн с ООО "ЮА Эдюкейшн" .

На втором месте по объему закрытых рекламных расходов в стране оказался . В январе 2026 года вуз напрямую, без электронной системы, заключил контракт на с . Государственный "Укргазбанк" и ставка на ФОП. Значительную часть рекламного бюджета на 2026 год государственный "Укргазбанк" (11,89 млн грн) провел без аукционов — в частности, в мае банк подписал прямой договор на 8,16 млн грн с предпринимателем Андреем Кустракевичем и соглашение на 3,52 млн грн с ООО "Тектек" .

Значительную часть рекламного бюджета на 2026 год государственный (11,89 млн грн) провел без аукционов — в частности, в мае банк подписал прямой договор на с предпринимателем и соглашение на с . Госкомпании группы "Нафтогаз" и "Укрпочта". Государственная "Укрнафта" раздала прямыми договорами без торгов 3,40 млн грн для ООО "Диджи Фильм", 2,60 млн грн для ФОП Максима Сурова, 2,01 млн грн для ФОП Евгения Саликова и 1,20 млн грн для ООО "Авангард". Филиал "Укргаздобычи" напрямую отдал 1,96 млн грн предпринимательнице Александре Байдюк, а "Укрпочта" в августе провела прямую закупку на 3,82 млн грн с ООО "Медиа Пресс Украина".

В целом же по всем 2 461 неконкурентному лоту в стране 418 миллионов гривен государственных и корпоративных средств в 2026 году пошли на маркетинг по закрытым процедурам. И если в случае с государственными банками закрытость закупок лишает бюджет возможной экономии на торгах, то на уровне областных администраций, горсоветов и госучреждений отсутствие конкуренции нередко превращается в подозрения в прямом хищении средств.

От мастера по наращиванию ресниц до откатов по почте

Судебный реестр содержит множество показательных дел, где правоохранители расследуют возможные схематозы и откаты на рекламных тендерах. Приведем примеры некоторых из них.

Откаты посылками "Новой почты" за "освещение развития региона" в Луганской области. В уголовном производстве № 42026130000000016 правоохранители расследуют возможное хищение средств Департамента массовых коммуникаций Луганской ОГА (который в 2026 году входит в топ-15 заказчиков рекламы в стране с бюджетом 6,46 млн грн).

По версии следствия, руководство департамента организовало тендер на 3,21 млн грн с рекламным кодом 79340000-9 — якобы на размещение в онлайн-медиа публикаций об экономическом и социальном развитии Луганской области. Чтобы имитировать конкуренцию, к торгам привлекли ОО "Свободный Восток" как "технического участника" с указанием не торговаться: действительно, организация оставила свою цену неизменной (3,225 млн грн), уступив победителю ФОП Александру Сметанкину (3,211 млн грн).

Далее, по данным следователей, победитель заключил субподрядный договор на 455,7 тыс. грн с подконтрольной предпринимательницей. После подписания актов за первый транш по этому договору на 192 тыс. грн за интернет-публикации предпринимательница якобы сняла средства наличными, оставила себе 20% комиссии, а остальные — 76 800 грн (из Кропивницкого) и 63 000 грн (со Сваляви) — отправила обычными посылками "Новой почты" (в обход "Мгновенного перевода", чтобы скрыть следы) в Днепр на имя заместителя директора департамента для передачи руководительнице.

Переговорка без торгов к Дню Независимости для проекта "Активные парки". Еще один способ обойти открытый аукцион – сослаться на "срочность" праздничных мероприятий. В уголовном производстве № 42022102040000111 полиция расследует закупку Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (ныне — "Агентство ученического, студенческого и массового спорта Украины", которое возглавляет рейтинг 2026 года по количеству рекламных лотов).

Согласно определению Днепровского райсуда Киева от 3 мая 2023 года, учреждение заключило по переговорной процедуре договор с ООО "Китсофт" на баннерную и контекстную рекламу в Google Ads для проекта "Активные парки" на 4,2 млн грн (разбив его на миллионы показов по 12 копеек за объявление).

Чтобы избежать открытых торгов, заказчик сослался на спецпостановление Кабмина о подготовке к 30-летию Независимости Украины — хотя, как указывают следователи, в самом договоре о годовщине Независимости не было сказано ни слова. Впоследствии дополнительным соглашением бюджет закупки, по версии следствия, безосновательно увеличили еще на 20% (на 840 тыс. грн) — до 5,04 млн грн, так и не загрузив в Prozorro отчет о выполнении контракта.

Другая сторона медали: как налоги граждан превращаются в частный рейтинг чиновников

Во всех трех упомянутых уголовных производствах следствие и суды еще продолжаются, так что окончательные приговоры впереди. Однако вывод денег в наличные деньги или завышение прайсов в десятки раз — это лишь одна сторона медали.

Другая сторона заключается в том, что, даже когда деньги на рекламу формально не воруют, бюджетные расходы на "информирование" превращаются в скрытую политическую коррупцию. Под видом информирования о деятельности за деньги налогоплательщиков чиновники покупают себе упоминания в медиа, лояльность журналистов и будущие избирательные рейтинги — то есть платит за все община, а политические дивиденды собирает конкретное должностное лицо.

Еще в 2021 году петиция с требованием писать на всей бюджетной рекламе "На средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч голосов, но власти ее проигнорировали. Сейчас граждане снова требуют навести порядок: на сайте Кабмина появилась новая петиция о запрете должностным лицам и партиям использовать свои имена, символику и слоганы в проектах, профинансированных на средства бюджета или доноров.

Полтора миллиарда гривен на продвижение. Не слишком ли это дорогая роскошь, чтобы тратить такие деньги во время войны? Тем более когда, как показало наше исследование, большинство этих средств спрятаны за закрытыми и неконкурентными процедурами?

Пока общество по гривне закрывает сборы на дроны и РЭБ для фронта, государственные корпорации и администрации в тылу без аукционов раздают государственные деньги избранным подрядчикам, а отдельные заказчики становятся фигурантами дел о фиктивных актах в интернете и выведении наличных посылками по почте. А когда средства не воруют напрямую, их спускают на покупку лояльных медиа, комплиментарные статьи об "успешных успехах" руководства и предвыборные таблички на средства общины. В итоге налогоплательщики обречены платить дважды — сначала по завышенным прайсам без торгов, а затем за политические амбиции чиновников за свой счет.

Государство просто не вправе позволять себе такую бесконтрольность в момент, когда страна борется за выживание. Война требует максимальной прозрачности и обоснованности каждой гривны, а не сомнительного пиара за закрытыми дверями.

Запросы относительно целесообразности таких расходов и проверки крупнейших неконкурентных закупок "Телеграф" уже готовит в Кабмин, Минфин, Госаудитслужбу и ключевым фигурантам нашего анализа. Мы также продолжим серию материалов о тендерах, сделав акцент на закупках государственных учреждений, где будем детально разбирать информационные, рекламные и другие сомнительные контракты с конкретными сметами и подрядчиками, которые проводятся за счет налогоплательщиков. Не переключайтесь.