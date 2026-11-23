Что получает семья, когда женщина подписывает контракт

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Женщина не может пойти служить вместо мужа или сына, чтобы они избежали мобилизации. Отсрочка для мужчины есть только в одном случае, и она зависит от детей.

"Телеграф" выяснял, разрешает ли закон "обменять" службу на другого члена семьи, и что получает семья, когда женщина подписывает контракт. Ответы на эти и смежные вопросы — о возрасте, учете, выборе должности и сроках — собраны ниже.

Службу не передать: почему "пойду я вместо него" не работает

Идею "пойду я, а его не трогайте" закон не поддерживает. Защита Отечества – личная обязанность каждого гражданина, это прямо записано в статье 65 Конституции. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала военный адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких .

"Воинскую обязанность нельзя передать другому лицу, обменять или выполнить за кого-то. Женщина может поступить на службу добровольно, но это не освобождает от призыва ее мужа, сына, брата или отца", — пояснила юрист.

Бронирование тоже не зависит от того, кто служит в семье.

Единственный случай, когда служба жены дает отсрочку мужу

Закон связывает отсрочку со службой супруги только в одном случае. Это пункт 15 части первой 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему не призывают тех, кто имеет ребенка до 18 лет и мужа или жену, проходящих военную службу.

Как это работает на практике, Елизавета Грецких объяснила так:

муж военнослужащей имеет право на отсрочку только при наличии ребенка до 18 лет ;

; без несовершеннолетних детей служба жены сама по себе не дает отсрочки ;

; оформить ее можно, в частности, через "Резерв+", но статус жены как военнослужащей должен быть отражен в реестре "Обериг".

Для сына, брата или отца служба матери, сестры или дочери отсрочки не дает. "Закон связывает отсрочку с судьбой родственника-военного только в трагических случаях: когда он погиб или пропал без вести во время защиты Родины", — подчеркнула адвокат.

Есть и обратная ситуация. Если муж уже служит, а жена поступает в армию, и у них есть ребенок до 18 лет, женщина имеет право на увольнение со службы. Это часть двенадцатая статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Женщин не мобилизуют принудительно: что со слухами и "Оберигом"

На вопрос, кто из женщин может попасть в армию принудительно, ответ краткий: пока никто. Даже женщины на военном учете, в частности медики, могут быть призваны в военное время только по своему согласию (часть двенадцатая статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе").

Обязательно на учет становятся только пригодные по состоянию здоровья женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Другие могут стать на учет добровольно, если имеют родственную военно-учетную профессию. "Учет означает обязанность своевременно обновлять данные и пройти ВВК, но не обязанность служить", — пояснила Елизавета Грецких.

Служить можно и без учета, и без опыта. Однако специальность влияет на выбор: по словам адвоката, медик, связистка или IT-специалист имеют значительно более широкий выбор должностей. Каждая подписавшая контракт проходит базовую общевойсковую подготовку (БЗВП).

В апреле 2026 года тема мобилизации женщин вызвала волну слухов. Из-за сбоя в реестре "Обериг" отдельные женщины без оснований попали на военный учет, а некоторых ТЦК даже объявили в розыск. В Минобороны объяснили , что это техническая ошибка, и пообещали снять таких женщин с учета до конца апреля. Уведомление о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не имеет юридических последствий. Помощь можно получить на правительственной горячей линии 1545 или Минобороны 1512. В ВСУ опровергли информацию о возможной принудительной мобилизации женщин: служба для них остается добровольной.

От 18 до 60 и далее: кто может подписать контракт и когда можно уйти со службы

Препятствий для поступления немного. Контракт можно заключить с 18 лет, а предельный возраст в общем порядке – 60 лет. С 2026 года добровольцы старше 60 могут подписать контракт на один год (Указ Президента №108/2026). Главное условие – заключение ВВК о пригодности к службе.

Замужество и дети вступлению не мешают. "Закон дает женщинам право на увольнение, и этим следует сознательно пользоваться при планировании", — отметила Елизавета Грецких. В период военного положения военнослужащая может уволиться, если:

беременна; находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; содержит трех и более детей; служит вместе с мужем, и у супругов есть ребенок до 18 лет.

Своя должность и четкий срок: как работает мотивационный контракт с 15 июня

Главное преимущество добровольного пути, по словам адвоката, — возможность выбирать. Через рекрутинг (Единый портал вакансий, "Резерв+", рекрутинговые центры или непосредственно воинские части) женщина находит вакансию, проходит собеседование с подразделением, согласовывает должность и часть еще до подписания контракта. После подписи она гарантированно служит на выбранной должности не менее шести месяцев, а перевести ее раньше можно только по ее желанию (Положение о прохождении военной службы в редакции Указа № 108/2026).

Обычные контракты в период военного положения фактически действуют до объявления о демобилизации. Однако с 15 июня 2026 года заработал двухлетний экспериментальный проект (постановление Кабмина от 12.06.2026 № 768), в рамках которого можно заключить мотивационный контракт с определенным сроком. Действует такая последовательность:

В заявлении женщина сразу указывает воинскую часть и штатную должность. Подать заявление можно в ТЦК, центр рекрутинга, рекрутинговое подразделение части или через электронный кабинет. ТЦК или центр рекрутинга передают его в часть в течение одного рабочего дня. Часть принимает решение в течение трех рабочих дней после собеседования. Если отказывают, причину присылают в письменном виде.

Для гражданских лиц сроки разные:

14 месяцев — на должностях в боевых частях из перечня Минобороны, и на таких должностях нужно прослужить не менее 12 месяцев;

— на должностях в боевых частях из перечня Минобороны, и на таких должностях нужно прослужить не менее 12 месяцев; от шести месяцев — для тех, кто уже служил в особый период, был уволен и имеет соответствующую подготовку;

— для тех, кто уже служил в особый период, был уволен и имеет соответствующую подготовку; 24 месяца – на всех других должностях.

Что будет после контракта: отсрочка от шести месяцев и отдельный "Контракт 18-24"

Когда срок истекает, военнослужащая решает сама: уйти со службы или подписать новый контракт. После увольнения у нее действует отсрочка от мобилизации по меньшей мере на шесть месяцев. Для контрактов на 14 месяцев и от шести месяцев она продлевается на три месяца за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях. Для 24-месячных контрактов прибавляется один месяц за каждые 30 дней.

Для молодежи в возрасте 18-24 лет, в частности для девушек, есть отдельный "Контракт 18-24". Мотивационные сроки на него не распространяются.

Прежде чем ставить подпись: что советует адвокат

Решение "пойти вместо" родственника от мобилизации не защищает, если у семьи нет несовершеннолетних детей. Именно поэтому Елизавета Грецких советует действовать в таком порядке: "Прежде чем подписывать контракт, стоит проверить, есть ли у семьи основания для отсрочки".

Какие нормы регулируют эти вопросы

По списку, который назвала адвокат: