Скорость кристаллизации зависит от состава мёда и условий хранения

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Отложите в небольшую жаропрочную ёмкость нужное количество мёда и подогрейте его на водяной бане. Остальное оставьте в банке.

Университет Южного Креста рекомендует поставить ёмкость с мёдом в кастрюлю с тёплой водой. Следите, чтобы вода не попала в мёд, и помешивайте его, пока кристаллы не растворятся.

Измеряйте термометром температуру самого мёда: она не должна превышать 45 °C. Не кипятите мёд, не ставьте его на открытый огонь и не разогревайте в микроволновке. От перегрева мёд меняет цвет, а его вкус и аромат ухудшаются.

При подогреве измеряйте температуру самого мёда: она не должна превышать 45 °C Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Мёд твердеет, когда содержащаяся в нём глюкоза образует кристаллы. Как объясняет Ask Extension, крупинки сами по себе не означают, что мёд испортился.

Храните мёд в закрытой банке при комнатной температуре – от 18 до 24 °C. В холодильнике кристаллы образуются быстрее.

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