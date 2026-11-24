Мёд снова затвердел после подогрева: как не греть всю банку каждый раз
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Скорость кристаллизации зависит от состава мёда и условий хранения
Отложите в небольшую жаропрочную ёмкость нужное количество мёда и подогрейте его на водяной бане. Остальное оставьте в банке.
Университет Южного Креста рекомендует поставить ёмкость с мёдом в кастрюлю с тёплой водой. Следите, чтобы вода не попала в мёд, и помешивайте его, пока кристаллы не растворятся.
Измеряйте термометром температуру самого мёда: она не должна превышать 45 °C. Не кипятите мёд, не ставьте его на открытый огонь и не разогревайте в микроволновке. От перегрева мёд меняет цвет, а его вкус и аромат ухудшаются.
Мёд твердеет, когда содержащаяся в нём глюкоза образует кристаллы. Как объясняет Ask Extension, крупинки сами по себе не означают, что мёд испортился.
Храните мёд в закрытой банке при комнатной температуре – от 18 до 24 °C. В холодильнике кристаллы образуются быстрее.
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