Перед закладкой на хранение клубни стоит перебрать

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Картофель посыпают пищевой содой, чтобы она впитала часть лишней влаги в коробке. Клубни держат в темном месте, а то, когда появятся ростки, зависит от сорта картофеля, температуры и других условий хранения.

Пользовательница learnfrommygut показала этот способ в видео в Instagram. По ее словам, она хранит картофель так уже три месяца.

Как влажность влияет на картофель

Во влажной среде на клубнях легче развивается плесень, а картофель начинает гнить. То, сколько влаги поглотит сода, зависит от температуры и относительной влажности воздуха.

Перед тем как сложить картофель в коробку, его советуют просушить в затененном, хорошо проветриваемом месте. Клубни с признаками гнили или серьезными повреждениями лучше отложить.

Картофель просушивают в затененном месте с хорошим доступом воздуха Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Слишком сухой воздух также вредит запасам: при низкой влажности клубни теряют сочность и становятся вялыми.

При какой температуре и почему картофель хранят именно в темноте

Ростки появляются вследствие естественных процессов внутри клубня. Оптимальная температура для хранения картофеля – примерно от +2 до +4 °C.

Темнота защищает клубни от позеленения и накопления гликоалкалоидов. Это природные соединения, чрезмерное количество которых может быть опасным для здоровья.

Как сообщал "Телеграф", сыр добавляют в пюре небольшими порциями, пробуя после каждой.