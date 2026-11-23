Имущество, оформленное на родственников ее бывшего мужа, фигурирует в деле о незаконном обогащении

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Народная депутат от "Слуги народа" Маргарита Шол 2 августа 2026 года попала в аварию на Обуховской трассе в селе Пидгирци. Выяснилось, что BMW седьмой серии стоимостью около 70 тысяч долларов, которой она управляла, отсутствует в декларации народной избранницы.

Журналисты BIHUS Info установили по материалам судебного реестра, что за рулем была сама нардепка. В ее автомобиль врезалась Honda Civic, в результате никто не травмировался, а Шол признали потерпевшей.

Три переоформления BMW и штрафы бывшего мужчины

BMW M760LI 2021 года выпуска в ноябре 2022-го зарегистрировали на мать Василия Шола, бывшего мужа депутата. Неделю спустя после выхода расследования BIHUS Info в 2023 году машину переоформили, а впоследствии она еще дважды сменила владельца. К моменту выхода нового сюжета такие BMW на вторичном рынке стоили от 70 тысяч долларов.

К моменту выхода сюжета автомобиль был зарегистрирован на Андрея Шамли, которого журналисты связали с семьей Василия Шола. Выяснить, кто пользовался BMW после переоформлений, помогла не только авария: в 2025-2026 годах Василий Шол неоднократно получал штрафы, когда ездил на этой машине. По версии следствия, изменением формальных владельцев автомобилей пытались скрыть связь с имуществом, которое оставалось в фактическом владении Шол и ее бывшего мужа.

В 2019 году Маргарита Шол была доверенным лицом Владимира Зеленского

Журналисты позвонили депутату и спросили, почему она не указала BMW в декларации. Нардепка ответила оригинально.

"Спасибо вам за звоночек, но без комментариев", – ответила народная депутат.

В декларациях Шол появилось право пользования автомобилем Lexus. Фото margarita.sol.360291/facebook

Развод и имущество более чем на 18,5 млн грн

Маргарита и Василий Шолы официально развелись еще до ее избрания в Верховную Раду. По версии следствия, развод был фиктивным: они и дальше жили одной семьей и фактически владели активами более 18,5 млн грн, оформленными на родственников Василия.

По данным следствия, родственники этим имуществом не воспользовались. В квартире в киевском жилом комплексе "Времена года", оформленной на отца Василия, жили Маргарита и Василий Шолы. Анна Денисенко, на которую записали Lexus GX460, ездила на Opel Astra. Мать Василия, на которую оформили BMW и Toyota Land Cruiser 200, никогда не имела водительского удостоверения.

Во время обыска в квартире детективы обнаружили предварительный договор купли-продажи с ценой более 6 млн грн. В договоре, заключенном неделей позже, та же квартира стоила 1 871 000 грн. По данным следствия, родители Василия Шола с 1998 по 2023 год официально заработали чуть более 3 млн грн на двоих.

Детективы проверили, кто пользовался имуществом, оформленным на родственников Василия Шола. Фото margarita.sol.360291/facebook

Подозрение, розыск и закрытое дело

Еще в 2021 году журналисты BIHUS Info зафиксировали Шол на встрече в офисе бизнесмена Ильи Павлюка. По данным журналистов, депутаты, посещавшие этот офис, синхронно голосовали за законопроекты, выгодные, в частности, бизнесу Рината Ахметова.

В 2022 году Шол сообщили о подозрении в недостоверном декларировании из-за того, что она не указала аренду квартиры на Печерске в Киеве. В рамках этого дела НАБУ объявляло депутата в розыск. Впоследствии суд закрыл дело по истечении сроков давности.

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