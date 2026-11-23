Ранее Стоев работал заместителем председателя Волынской ОГА

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В Луцке утром 20 ноября нашли мертвым 52-летнего директора агрофирмы "Эридон" Эдуарда Стоева. По предварительным данным, мужчина мог совершить самоубийство.

Об этом сообщает телеканал "Конкурент Волынь". "Телеграф" расскажет, что известно об обстоятельствах гибели мужчины и его политическом прошлом.

Тело мужчины обнаружили около 6:00 утра 20 ноября. По предварительной информации, он мог нанести себе ножевые ранения.

Эдуард Стоев

Как сообщают СМИ, жена Стоева рассказала, что в последнее время у мужчины были проблемы на работе. Были ли они связаны с трагедией, пока неизвестно.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция выясняет обстоятельства его гибели и устанавливает окончательную причину смерти.

Эдуард Стоев в 2010–2014 годах был заместителем председателя Волынской областной государственной администрации. Также он входил в Партию регионов, однако в 2014 году заявил, что покинул ее.

"Эридон" – одна из крупнейших аграрных компаний Украины. Ее основали в 1993 году. Компания поставляет семена, удобрения и средства защиты растений, занимается агропроизводством, животноводством и другими направлениями в аграрном секторе.

"Эридон" – одна из крупнейших аграрных компаний Украины

По данным Forbes, в 2024 году выручка "Эридона" составила 38,3 млрд грн.

Как сообщал "Телеграф", во время президентства Виктора Януковича Михаил Чечетов был одной из самых заметных фигур Партии регионов.