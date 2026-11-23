Похолодание увеличило потребление электроэнергии, а дополнительных мощностей не хватает

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Российские войска теперь поочередно атакуют энергообъекты в разных регионах Украины. Из-за повреждения энергосистемы в Днепропетровской области отключения электричества могут длиться до двух суток.

Такую оценку дал энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире Новини Live. Он предупредил, что с возвращением электроснабжения ограничения не закончатся. В отдельных случаях после восстановления электроснабжения свет может быть только 4–6 часов в сутки.

На фоне повреждений энергосистемы выросла и нагрузка на нее. По оценке Корольчука, из-за похолодания потребление электроэнергии увеличилось примерно на 2 ГВт. Осенний избыток электроэнергии уже исчерпан, а дополнительных мощностей, которые позволили бы покрыть рост спроса, не хватает.

По оценке Юрия Корольчука, осенний избыток электроэнергии уже исчерпан Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Двое суток без электричества и 4–6 часов со светом после восстановления электроснабжения – это оценка возможного сценария, а не официальный график отключений. Фактическая продолжительность обесточиваний в области будет зависеть от состояния сетей и последствий новых атак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли у Киева план Б на случай полного обесточивания столицы на длительное время во время морозов.