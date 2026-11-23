Россия предлагала Украине вступить в другой союз

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украине не стоит официально отказываться от вступления в НАТО, потому что ей до сих пор не хватает мощного союза, который помог бы ей защититься, считает бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его мнению, Киев должен сохранить возможность вступления, даже если его придется ждать годами.

Об этом Пристайко сказал в интервью Radio NV. По его оценке, то, что в Москве снова и снова возвращаются к вопросу членства Украины, свидетельствует о том, что Россия до сих пор воспринимает Альянс как угрозу.

Как в Москве воспринимают НАТО

По словам Пристайко, в Москве предполагают, что США уже не так твердо настроены выполнять союзнические обязательства. В качестве примера он привел инцидент с ракетой, залетевшей на территорию Польши. Когда главный союзник преуменьшает значение такого случая, это, по мнению дипломата, болезненно для Альянса и радует Россию.

"Но то, что Альянс им стоит поперек горла, – это для украинцев должно быть зеленым светом. Вот куда нам нужно идти", – сказал Вадим Пристайко.

Дипломат допускает промежуточные форматы сотрудничества с НАТО. Даже если Украина не вступит в Альянс в ближайшие три, пять или десять лет, подчеркнул он, в Москве должны знать, что Киев сохраняет возможность присоединиться к гораздо более мощному союзу.

Что Россия предлагала Украине вместо НАТО

Пристайко напомнил, что Москва неоднократно предлагала Украине присоединиться к Ташкентскому пакту. По его словам, Россия не требовала от Киева ни реформ, ни борьбы с коррупцией: достаточно было подписать договор.

Дипломат назвал Грузию первой страной, подписавшей пакт, и отметил, что участие в нем не защитило ее от последующего нападения.

Ташкентский пакт – это Договор о коллективной безопасности, на котором основана ОДКБ. Пристайко назвал ее малоизвестным российским вариантом НАТО, который, по его мнению, не представляет интереса для Украины. Положение договора о коллективной обороне он сравнил со статьей 5 Североатлантического договора и добавил, что в Ташкентском пакте это, насколько он помнит, статья 4.

"Только Россия возглавляет. Нас это точно не устраивает", – сказал Вадим Пристайко.

Если Москва не добьется уступок от Украины сейчас, предположил дипломат, она и дальше будет затягивать переговоры, рассчитывая на ослабление международной поддержки Киева.

Как сообщал "Телеграф", спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил о согласии России на гарантии безопасности для Украины по механизму статьи 5 НАТО.