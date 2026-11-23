Отключения продолжаются: графики для всех областей на сегодня
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Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 23 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 1 до 3,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Узнать график стабилизационных отключений можно через чат-бот Viber или Telegram.
Винницкая область
Проверить актуальный график почасовых отключений "Винницаоблэнерго" можно на странице Плановые отключения или через онлайн-сервисы оператора.
Волынская область
Днепропетровская область
Экстренные отключения в г. Днепре, Днепровском, Самаровском и Каменском районах. На остальной территории области действуют графики стабилизационных отключений.
Проверить актуальный статус и график по конкретному адресу можно на странице отключений ДТЭК Днепровские электросети или в официальных чат-ботах Viber и Telegram.
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Просмотреть актуальный график и узнать, к какой подочереди принадлежит адрес можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.