Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 23 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 1 до 3,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".

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Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Узнать график стабилизационных отключений можно через чат-бот Viber или Telegram.

Винницкая область

Проверить актуальный график почасовых отключений "Винницаоблэнерго" можно на странице Плановые отключения или через онлайн-сервисы оператора.

Волынская область

Графики отключения света в Волынской области 23 ноября

Днепропетровская область

Экстренные отключения в г. Днепре, Днепровском, Самаровском и Каменском районах. На остальной территории области действуют графики стабилизационных отключений.

Проверить актуальный статус и график по конкретному адресу можно на странице отключений ДТЭК Днепровские электросети или в официальных чат-ботах Viber и Telegram.

Житомирская область

Графики отключения света в Житомирской области 23 ноября

Закарпатская область

Графики отключения света в Закарпатской области 23 ноября

Запорожская область

Графики отключения света в Запорожской области 23 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключения света в Ивано-Франковской области 23 ноября

Киевская область

Графики отключения света в Киевской области 23 ноября

Кировоградская область

Графики отключения света в Кировоградской области 23 ноября

Львовская область

Графики отключения света во Львовской области 23 ноября

Николаевская область

Графики отключения света в Николаевской области 23 ноября

Одесская область

Графики отключения света в Одесской области 23 ноября

Полтавская область

Графики отключения света в Полтавской области 23 ноября

Ровенская область

Графики отключения света в Ровенской области 23 ноября

Сумская область

Графики отключения света в Сумской области 23 ноября

Тернопольская область

Просмотреть актуальный график и узнать, к какой подочереди принадлежит адрес можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Харьковская область

Графики отключения света в Харьковской области 23 ноября

Хмельницкая область

Графики отключения света в Хмельницкой области 23 ноября

Черкасская область

Графики отключения света в Черкасской области 23 ноября

Черновицкая область

Графики отключения света в Черновицкой области 23 ноября

Черниговская область

Графики отключения света в Черниговской области 23 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.