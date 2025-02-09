Не было традиционного Нацотбора: кто был первым представителем Украины на "Евровидении"

Тогда наша страна заняла 14 место

Уже в мае 2025 года состоится 69-й песенный конкурс "Евровидение". В этом году он пройдет в швейцарском городе Базель. Украина принимает участие в шоу с 2003 года, а дебютным представителем стал Александр Пономарев.

Певец исполнил песню Hasta la Vista, которая сочетала элементы поп-музыки и латинских мотивов. "Телеграф" решил вспомнить, каким было первое выступление Украины на "Евровидении" и как тогда выбирали представителя нашей страны.

Тогда Евровидение принимала Латвия, а сцену в Риге зажег Александр Пономарев. Артист занял 14-е место.

Песня "Hasta la Vista" рассказывала о расставании и сопровождающих его эмоциях. Александр выступил 16-м по счету среди 26 участников. Украина набрала 30 баллов.

В этом году победителем стала Турция, которую представляла Sertab Erener с песней Everyway That I Can. Эта динамичная композиция с элементами восточной музыки и современного поп-звучания завоевала 167 баллов и принесла Турции первую в истории победу на Евровидении.

Как выбирали первого представителя

В отличие от современных открытых Нацотборов со зрительским голосованием, в 2003 году решение принимал Национальный телеканал УТ-1 (ныне Суспільне мовлення). Представитель был определен внутренним отбором, то есть без общего конкурса между несколькими исполнителями.

Александр Пономарев был избран напрямую, поскольку к тому времени он уже был одним из самых успешных и популярных артистов в Украине. У него был статус Народного артиста Украины и многократно получал музыкальные награды.

После первого выступления Украины в 2003 году стало ясно, что для лучшего представления страны на Евровидении необходим прозрачный национальный отбор. Уже в следующем году (в 2004-м) был организован полноценный Нацотбор, победительницей которого стала Руслана с песней Wild Dances, которая и принесла Украине победу на конкурсе.

Напомним, что в 2025 году Украину на "Евровидении" будет представлять группу Ziferblat. На сцене конкурса в мае прозвучит их песня "Bird of Pray".