Не було традиційного Нацвідбору: хто був першим представником України на "Євробаченні"

Тоді наша країна посіла 14 місце

Вже у травні 2025 відбудеться 69-й пісенний конкурс "Євробачення". Цьогоріч він пройде у швейцарському місті Базель. Україна бере участь в шоу з 2003 року, а дебютним представником став Олександр Пономарьов.

Співак виконав пісню "Hasta la Vista", яка поєднувала елементи поп-музики та латинських мотивів. "Телеграф" вирішив пригадати, яким був перший виступ України на "Євробаченні" і як тоді обирали представника нашої країни.

Тоді Євробачення приймала Латвія, а сцену у Ризі запалив Олександр Пономарьов. Артист посів 14 місце.

Пісня "Hasta la Vista" розповідала про розставання та емоції, які його супроводжують. Олександр виступив 16-м за рахунком серед 26 учасників. Україна набрала 30 балів.

Того року переможцем стала Туреччина, яку представляла Sertab Erener із піснею "Everyway That I Can". Ця динамічна композиція з елементами східної музики та сучасного поп-звучання здобула 167 балів і принесла Туреччині першу в історії перемогу на Євробаченні.

Як обирали першого представника

На відміну від сучасних відкритих Нацвідборів із глядацьким голосуванням, у 2003 році рішення ухвалював Національний телеканал УТ-1 (нині Суспільне мовлення). Представника було визначено внутрішнім відбором, тобто без загального конкурсу між кількома виконавцями.

Олександр Пономарьов був обраний напряму, оскільки на той час він уже був одним із найуспішніших і найпопулярніших артистів в Україні. Він мав статус Народного артиста України та багаторазово отримував музичні нагороди.

Після першого виступу України у 2003 році стало зрозуміло, що для кращого представлення країни на Євробаченні потрібен прозорий національний відбір. Уже наступного року (у 2004-му) був організований повноцінний Нацвідбір, переможницею якого стала Руслана з піснею "Wild Dances", яка й принесла Україні перемогу на конкурсі.

Нагадаємо, що у 2025 році Україну на "Євробаченні" представлятиме гурт Ziferblat. На сцені конкурсу у травні лунатиме їхня пісня "Bird of Pray".