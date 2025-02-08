Украинцы жалуются на сбой в "Дії" после начала голосования в нацотборе на Евровидение-2025: что говорят у Федорова

Некоторые пользователи не могут проголосовать за кандидата на "Евровидение-2025" через "Дію", у Федорова говорят, что все ок

В приложении "Дія" после начала зрительского голосования в национальном отборе кандидата на международный песенный конкурс "Евровидение-2025" произошел сбой. Пользователи жалуются, что приложение периодически выдает сообщение об ошибке при попытке проголосовать в опросе, в то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров отрицает сбой.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ. Отмечается, что при попытке зайти в раздел "Опрос" в приложении периодически возникает сообщение "К сожалению, произошла ошибка". Соответственно невозможно проголосовать за конкурсантов, а нужно несколько раз нажать на сообщение "Попробовать еще" — тогда приложение, возможно, "отлагает" и позволит отдать голос.

Комментарии о сбое и невозможности нормально проголосовать появились на странице "Дії" в Facebook. Ряд пользователей пишет, что из-за сбоя не смогли сделать выбор кандидата на "Евровидение". Между тем, Федоров опроверг наличие сбоя в приложении, а жалобы пользователей объяснил "проблемами с интернетом".

"250 000 голосов. Все работает идеально. Если у вас долго загружается или выдает ошибку, возможно есть проблема с интернетом. В Дії, кстати, есть услуга "оповестить про плохой Интернет"", — написал он.

Между тем, нардеп Александр Федиенко сообщил, что кроме "Действия", из-за голосования на "Евровидении" "легли" вообще все цифровые приложения, которые используют для идентификации пользователя сервис BankID. Нагрузка оказалась такой высокой, что пользователи не могут зайти в "Армию+", "Резерв+" и ряд других важных приложений.

"Вниманию всех, кто решил поработать с цифровыми приложениями, которые используют для вашей идентификации BankID, можете об этом забыть, пока не завершится Евровидение в субботу, 8 февраля. Не знал, что у нас столько ценителей этого конкурса. Как кстати и BankID тоже не знал…", – пошутил он.

Напомним, что в субботу, 8 февраля, за право представить Украину на Евровидении-2025 соревнуются 10 участников: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIINKA и Маша Кондратенко. Победитель представит Украину на 69-м международном песенном конкурсе Евровидения в Базеле, Швейцария.

Также ранее "Телеграф" писал, что победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra впервые после скандала со сбором для ВСУ вышла на связь.