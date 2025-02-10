Постановление Кабмина фактически парализовало закупку лекарств для людей с редкими заболеваниями

Президент Всеукраинского совета по правам и безопасности пациентов Виктор Сердюк в своем блоге, вышедшем на "Интерфакс", отмечает, что Министерство здравоохранения лишило местные администрации возможности помогать людям с орфанными заболеваниями. Эксперт объясняет, что до недавнего времени в Украине действовала двухуровневая система закупок лекарств. На первом – национальном – уровне препараты покупал Минздрав, на втором – региональном – местные администрации. Причем, если потребность в препаратах, входящих в национальный перечень, была удовлетворена в полной мере, в рамках региональных целевых программ разрешалось закупать лекарства, не входившие в этот перечень. В частности, покупать "экспериментальные" и дорогостоящие препараты для лечения орфанных заболеваний, позволявшие в пределах всей Украины продлить жизнь и обеспечить более приемлемые условия для жизнедеятельности десятков тысяч пациентов.

Однако 5 января 2024 года вступило в силу Постановление № 34 Кабинета Министров Украины, которое внесло изменения в систему медицинских закупок. И это постановление фактически парализовало закупку лекарств, читай – поддержку людей с органными заболеваниями, на местном уровне.

Эксперт утверждает следующее: если отвергнуть бюрократические наслоения, суть проблемы состоит в том, что обновленные правила закупок сформировали правовую коллизию. В настоящее время местные государственные администрации (военные администрации) не понимают, как они должны выполнять рекомендации уполномоченного органа по государственной оценке медицинских технологий. На чем настаивает Минздрав. Итак, уже год люди с редкими (орфанными) заболеваниями оставлены один на один со своими проблемами. А это значит, что в Украине фактически запущен настоящий "конвейер смерти".

По мнению В. Сердюка ситуацию можно быстро исправить, если Минздрав согласится внести уточнение в Постановление № 34 Кабинета Министров от 5 января 2024 года. И акцентирует внимание, что эти уточнения уже готовы.