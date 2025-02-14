День ангела Валентина: найкращі привітання своїми словами та листівки

Не забудьте привітати Валіка з його чудовим святом

Ім’я Валентин має латинське походження та походить від слова "valens", що означає "сильний", "здоровий", "могутній". Воно наповнене шляхетністю, внутрішньою стійкістю та добротою. Нехай у сучасному світі воно не найпопулярніше, але залишається гарним, давнім і наповненим глибоким змістом.

Нагадаємо, що у День закоханих 14 лютого у календарі православної церкви насправді вшановують пам’ять святих, серед яких немає Валентина. Іменини цього святого відзначаються 12 серпня.

"Телеграф" підготував для вас добірку чудових ідей для привітань Валентина з іменинами у прозі та листівках українською мовою.

З Днем ангела Валентина: поздоровлення своїми словами та листівки

З Днем ангела, Валік! Бажаю величезного щастя, радості та виконання всіх бажань. Нехай душа світиться добром, а серце любов’ю! 💖🎂🎶

Валентине! Нехай твій Ангел-охоронець оберігає тебе від негараздів, наповнює життя щастям та удачею! Будь здоровий, коханий і успішний! 🎉😇✨

З Днем ангела, Валік! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жила радість, а удача супроводжувала тебе у кожному починанні! 🍀🎁🎊

Любий Валентине! Нехай у житті буде якнайбільше щасливих днів, світлих надій та прекрасних моментів. Хай збуваються мрії, а серце співає від радості! 💖🌟😊

Валентине, з іменинами! Бажаю здоров’я, міцних сил, щастя та вірних друзів поряд. Нехай удача буде твоєю супутницею, а кохання – натхненням! 💪💙🔥

Щастя тобі, Валік! Нехай ангел завжди береже тебе, спрямовуючи лише до світлих і добрих подій. Нехай кожен день буде сповнений радістю! 🎈🎊😃

Валентине, нехай твоє ім’я приносить тобі удачу! Бажаю невичерпної енергії, натхнення та безлічі приводів для посмішок. Нехай у житті буде більше тепла та добра! 😊💫💛

Раніше "Телеграф" ділився добіркою гарних листівок із Днем ангела Оксани.