Оксана, с Днем ангела! Красочные открытки и картинки для поздравлений

В этот день свои именины отмечают Оксаны и Ксении

Сегодня, 6 февраля, по старому церковному календарю отмечается большой праздник — День памяти святой Ксении Римской. Она была известна своим аскетическим образом жизни, неприклонной верой, проповедыванием христианства и добрыми делами. Именно Ксению Римскую называют покровительницей женщин по имени Оксана и Ксения. По новому церковному стилю праздник отмечался на 13 дней раньше — 24 января.

День ангела — это отличная возможность проявить любовь и уважение к близким женщинам, которых зовут Оксанами или Ксениями. Поделитесь теплыми поздравлениями, приятными словами и хорошим настроением со своими близкими женщинами, которые носят это имя. Пожелания здоровья, радости, счастья, удачи и мирного неба точно поднимут настроение вашим любимым Оксанам и Ксениям.

Если нет возможности поздравить любимых женщин лично, выходом из ситуации станет милая открытка или картинка, отправленная в соцсетях и мессенджерах. "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток, чтобы вы могли отправить Оксанам и Ксениям в День ангела.

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