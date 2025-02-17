Гороскоп на 18 февраля: Близнецам — изменения в жизни, Львам — риски с деньгами

В этот день следует сконцентрироваться на собственных задачах

Отдельные знаки Зодиака ожидают положительные изменения уже на этой неделе. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 18 февраля, а также делится советами астрологов, как не упустить новые возможности в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Есть вероятность, что завтра Овнам предстоит решать сложные задачи. Это будет касаться профессиональной деятельности. В то же время, возможны сюрпризы в личной жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вторник может показаться непредсказуемым для Тельцов. Здесь важно не спешить с выводами и вернуться к размышлению несколько позже. Ситуация, которая произойдет, может быть не столь однозначной, как вы думали.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ждут кардинальные изменения в жизни. Приготовьте к возможному изменению работы, новым знакомствам и даже переезду. Важно вовремя принимать решения и не упускать хорошие шансы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют Ракам не тратить время на вещи, которые не принесут ни радости, ни увеличения дохода, ни пользы. Это могут быть пустые разговоры со знакомыми или просмотр соцсетей. Умейте вовремя овладеть собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам нужно быть осторожными в финансовой сфере. Есть риск потерять крупную сумму из-за неправильной инвестиции или заема кому-то средств. В этот день тратьте по минимуму и не торопитесь отдавать кому-нибудь деньги.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вторник станет успешным днем для Дев. Используйте свою харизму на максимум. Ваши идеи услышат, так что вы получите возможность реализовать желаемое. Вечером возможна встреча с близкими и друзьями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра Весам нужно максимально сконцентрироваться на текущих делах. Есть вероятность допустить незначительные ошибки. В этот день не стоит спорить с коллегами, потому что компромисса вы не найдете.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если Скорпионы находятся в отношениях, то выкладываются по полной. Теперь пора проявляться вашему избраннику или избраннице. Любимый человек будет уделять вам много внимания и преподнесет сюрприз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно найти время, чтобы восстановить силы. Большое количество работы и бытовых дел могло вас полностью исчерпать. Найдите время для приятного занятия. Даже полчаса или час изменит ваше состояние к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день у Козерогов может не все складываться удачно, но паниковать точно не стоит. Помните, что все неприятности – временные, а здоровье – одно. Заботьтесь о собственном самочувствии и не поддавайтесь на провокации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Во вторник другие люди захотят вам помогать, но рассчитывать на это не стоит. Астрологи советуют прислушиваться к собственной интуиции, чтобы сделать верный выбор.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы могут открыть себе возможности, о которых и не догадывались. Здесь важно не сомневаться в себе и брать ответственность. Смело двигайтесь к своим целям. Также в этот день вы можете встретить человека, с которым давно не виделись.