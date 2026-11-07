"Бесплатный сыр": правительство оставило без генераторов жителей тысячи домов Киева, — СМИ

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Из-за блокирования Кабинетом Министров средств почти тысяча домов в столице остались этой зимой без резервных источников электроэнергии. Об этом говорится в материале Лига.Нет.

"20 марта правительство утвердило программу бесплатного обеспечения столичных многоэтажек резервным питанием. На государственные средства планировали устанавливать солнечные панели, аккумуляторы, инверторы и генераторы. Отобрали 905 домов. На все согласования ушло 4,5 месяца. Только в конце августа заказчик объявил тендер в Prozorro. Пока определили только первую очередь стоимостью почти 1 млрд грн. В нее вошли 179 домов. Но в сентябре правительство приостановило финансирование неприоритетных расходов госбюджета. Выплата аванса, а значит, и начало работ стали невозможны. Проблему решили только в конце октября. Однако монтаж еще не начался. Поэтому большинство домов первой очереди получат оборудование не раньше 2027-го", – говорится в статье.

Вместе с тем, как отмечает издание, благодаря программам "70/30" и "СвітлоДім" около четверти домов столицы уже имеют источники резервного питания.

"Часть домов не стали полагаться только на государственное обещание. Параллельно с участием в программе они создавали ОСМД и подавали заявки на другие программы софинансирования энергонезависимости – государственную "СвітлоДім" и киевскую 70/30. Благодаря таким программам около четверти жилищного фонда Киева уже имеет те или иные источники резервного питания", — говорится в материале.

Как ранее сообщил мэр Виталий Кличко, уже более 1000 домов в Киеве не зависят от отключений электроэнергии. Они получили альтернативные источники света, тепла и воды по программе 70/30 (город оплачивает 70% работ).