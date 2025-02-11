Снежная Луна 2025: кому из знаков Зодиака стоит проявить осторожность

Полнолуние несет мощную энергию перемен

В среду, 12 февраля, наступит второе Полнолуние 2025 года, которое еще называется Снежная Луна. В это время Луна будет находиться в созвездии Льва. По прогнозам астрологов, это событие ощутят все знаки Зодиака, но для некоторых оно может быть особенно напряженным.

Энергия этого Снежной Луны может принести как положительные изменения, так и испытания. Это время, когда любые ошибки могут проявиться с особой силой. Главное — быть внимательным к происходящему и не поддаваться импульсивным порывам.

Рассказываем, представителям каких знаков стоит быть особенно осторожными в это Полнолуние.

Телец

Полнолуние может принести хаос в вопросы, связанные с домом и семьей. Конфликты с близкими могут усилиться, особенно если кто-то из членов семьи пытается переложить на вас ответственность за свои ошибки. Постарайтесь не вовлекаться в споры, которые вас не касаются, но и не позволяйте другим использовать вас в качестве "козла отпущения".

Лев

Полнолуние обострит ваши внутренние сомнения, связанные с самооценкой и внешностью. Не стоит провоцировать конфликты или публично обсуждать свои переживания — это может дать другим повод для сплетен. Особенно важно следить за репутацией, ведь люди вокруг будут особенно внимательно присматриваться к вашим поступкам.

Скорпион

Если в последнее время вы старались скрыть какие-то поступки или ошибки, в период полнолуния они могут выйти на поверхность. Вместо того чтобы бояться последствий, постарайтесь взять на себя ответственность и исправить ситуацию. Если вам нужна поддержка, обратитесь за советом к тем, кому доверяете — именно сейчас это может сыграть ключевую роль в вашем будущем.

Водолей

Для вас это полнолуние станет испытанием в сфере личных и деловых отношений. Если вас что-то беспокоит в поведении партнера, велика вероятность, что вы больше не сможете сдерживать свои эмоции. Возможно, вам придется защитить свою репутацию или выйти из тени чужого влияния. Не бойтесь устанавливать границы и требовать уважения к себе.

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