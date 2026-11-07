Россия использует аналог Starlink над Украиной: чем опасен

Спутниковая связь уже доступна российским военным отдельными сеансами

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По данным украинских спецслужб, Россия уже использует систему "Рассвет" для военной связи над Украиной. РФ планирует расширить ее, запустив новые спутники.

Об этом сообщает Reuters. Чем это грозит Украине и как быстро оккупанты смогут добиться успеха? С такими вопросами "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT.

Как спутниковая связь усилит российские дроны

Главная угроза – двусторонний обмен данными во время полета. Разведывательные беспилотники смогут передавать информацию в реальном времени, а операторы ударных аппаратов – менять маршруты с учетом перемещения целей и расположения ПВО. Зависимость от заранее заданной траектории снизится.

"В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БпЛА и затруднить их перехват средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По оценке ChatGPT, ключевой риск – постепенное расширение этих возможностей: от корректировки отдельных ударов до координации большего числа беспилотников, в том числе реактивных. Спутниковый канал снижает зависимость от традиционных радиоканалов, которые подавляют украинские средства РЭБ. Реальный эффект будет зависеть от пропускной способности сети, количества аппаратов и устойчивости связи к помехам.

Что Россия может наладить уже сейчас

Ограниченное военное применение системы уже началось. По оценке киевского эксперта по безопасности Николая Зенцева, отдельные сеансы связи помогают точнее наносить удары.

"На практике Россия уже располагает как минимум двумя качественными окнами спутниковой связи ежедневно, каждое продолжительностью более часа. Этого достаточно, чтобы иметь оперативные последствия", – написал Зенцев в своем докладе.

Создать полноценную альтернативу Starlink быстро не получится – это задача совсем другого масштаба. У Starlink более 10 тысяч спутников. Планы "Бюро 1440" (российская аэрокосмическая компания) предусматривают запуск 292 аппаратов к концу 2027 года, а, по данным ГУР, к 2035 году планируется вывести на орбиту 924 спутника.

Чтобы расширить "Рассвет", нужны серийное производство спутников и наземных терминалов, ракеты-носители и развитая наземная инфраструктура. По оценке ChatGPT, в ближайшее время сеть не достигнет масштаба Starlink. Однако военная угроза будет расти по мере увеличения продолжительности и частоты сеансов связи над Украиной.

Как сообщал "Телеграф", советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов ("Флэш") считает, что Россия уже учится использовать спутниковую связь для управления ударными беспилотниками типа "Шахед", разведывательными дронами и недорогими ракетами разных типов вооружения. Создаваемая группировка "Рассвет" может позволить управлять ими в реальном времени.