Патронатные службы на крупных предприятиях: "Интерпайп" Виктора Пинчука показывает пример

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука создала полноценную патронатную службу, которая занимается не только экипировкой мобилизованных работников, но и медицинским сопровождением во время службы, в случае ранения и при возвращении на работу в статусе ветерана. Из 9 с половиной тысяч работников "Интерпайпа" в рядах ВСУ или других силовых структур служат 1036 человек.

Об организации работы такой патронатной службы пишет "Украинская правда".

Так, первая задача Штаба помощи мобилизованным и демобилизованным "Интерпайп" — снарядить бойца и обеспечить ему медицинское сопровождение на фронте. Мобилизированным работникам выдают такмед индивидуального пользования (турникеты, бандажи, кровоостанавливающие средства), стандартизированные аптечки с базовыми лекарствами и индивидуальные аптечки в зависимости от сезонных и хронических заболеваний.

"Если у человека больная спина, то для него компания покупает бронежилет с керамическими пластинами. Если аллергия — ему отправляют антигистаминные. К каждому индивидуальный подход", — рассказывает Людмила Новак, директор по коммуникациям "Интерпайп", координирующая направление помощи военным.

Второй блок медицинских вопросов, которыми занимается Штаб "Интерпайп", — это помощь бойцам в случае ранений. По закону, оперировать военных могут только в специализированных заведениях. А "Интерпайп" обеспечивает комплексное медицинское сопровождение. Руководитель корпоративной поликлиники лично ведет всех "своих" раненых, консультируя их и передавая нужные лекарства. Кроме лекарств, военные получают и разные типы медтехники: кресла колесные, костыли, ортезы, адаптивную одежду. В случае тяжелых ранений мобилизованные работники "Интерпайпа" могут проходить реабилитацию в национальной сети центров RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

Третий блок – это сопровождение ветеранов при возвращении к жизни в тылу. В настоящее время в компании работает более 165 ветеранов. Все они проходят углубленный медицинский осмотр раз в полгода. Компания также организует терапевтические встречи выходного дня в формате небольших групп ветеранов.

"Вся страна – бизнес, социальная сфера, общество – сейчас в начале пути адаптации ветеранов. Каждый раз в нашей работе что-то добавляется, меняется в зависимости от потребностей демобилизованных. Мы видим, как меняются люди, и потому – это положительный опыт адаптации, которым мы готовы делиться с другими", — резюмировала Людмила Новак, директор по коммуникациям и руководитель направления работы по поддержке военных "Интерпайпа".