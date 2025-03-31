Путин тянет время: политолог рассказал почему Кремль не готов к завершению войны
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Российский диктатор идет по традиционному для себя пути
Война для Путина стала не только способом удержания власти, но и попыткой решить внутреннюю проблему — радикализированную часть общества. Социологические исследования показывают, что 30-35% россиян – это ультрапатриоты, стремящиеся к крови и требующие продолжения боевых действий. Парадоксально, такие люди могут быть как самыми большими поклонниками Путина, так и его потенциальными оппонентами.
Об этом политолог Вадим Денисенко рассказал во время презентации исследования "Реприватизация в России и снятие санкций. Сработает ли новая игра Путина?", передают журналисты "Телеграфа".
По словам Денисенко, Путин не знает, что делать с этой третьей частью общества, и, что более важно, этого не понимает даже его элита. В таких случаях Кремль традиционно тянет время и именно поэтому война продолжается.
"Продолжение боевых действий позволяет Кремлю временно избежать взрыва внутренних противоречий. Ультрапатриоты, поддерживающие войну, в мирное время могут стать главным социальным раздражителем и даже катализатором нестабильности", – объясняет Денисенко.
Помимо внутренних факторов Кремль также рассчитывает на изменение международной конъюнктуры. Путин надеется, что затягивание войны позволит ему стать ключевым переговорщиком между США и Китаем.
Почему Путин боится окончания войны
- Он считает, что летняя военная кампания улучшит его позицию.
- Россия не готова к переходу к миру (30-35% ура-патриотов требуют крови).
- Путин хочет стать нужным Трампу и Си в момент переговоров США-Китай.
"Путин многое ставит на возможное соглашение между Россией и США. Речь идет не просто о возвращении американских компаний на российский рынок, но и о создании торговых домов в Европе, которые смогут обходить санкции, продавая подсанкционные товары под видом американских", — добавляет Денисенко.
Реализация такого плана выглядит маловероятной, поскольку требует сложных политических и экономических согласований. Но для российского диктатора главное – выиграть время, ведь сейчас он не готов ни к окончанию войны, ни к жизни после нее. Или скорее сказать – боится этого.
В то же время диктатор надеется, что его летняя военная кампания улучшит позиции, заключает Денисенко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что люди Путина отбирают компании у России, даже у иностранцев. Под контроль государства переходят крупные предприятия.